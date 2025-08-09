https://1prime.ru/20250809/ushakov-860490106.html
Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа
Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа - 09.08.2025, ПРАЙМ
Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T08:10+0300
2025-08-09T08:10+0300
2025-08-09T08:10+0300
политика
россия
мировая экономика
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_0:165:3095:1906_1920x0_80_0_0_3fc017927b1752e20d8000fea3cade03.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - сказал представитель Кремля.
https://1prime.ru/20250805/smi-860333861.html
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_327:0:2919:1944_1920x0_80_0_0_3e452ac36b28691439a4726cafba6d0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа
Ушаков: Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - сказал представитель Кремля.
СМИ: США пытаются привлечь Японию к реализации СПГ-проекта на Аляске