В Узбекистане задержаны два террориста из ячейки, раскрытой в Москве

ТАШКЕНТ, 9 авг - ПРАЙМ. Двое из девяти участников террористической ячейки, раскрытой накануне в Москве, были задержаны в Узбекистане, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики. "В результате совместных оперативных мероприятий, проведённых Службой государственной безопасности Республики Узбекистан и Федеральной службой безопасности Российской Федерации, на территории России были задержаны семь, а на территории Узбекистана - два участника международной террористической организации", - говорится в релизе СГБ для СМИ. Накануне ФСБ сообщила, что совместно с СК и Службой госбезопасности Узбекистана пресекла в Москве деятельность ячейки международной террористической организации. Состояла эта ячейка из девяти иностранцев. Радикалы при координации идеологов, находящихся в ЕС, вербовали трудовых мигрантов.
