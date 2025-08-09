https://1prime.ru/20250809/vlasti-860487539.html

Власти Ингушетии продадут 100% акций аэропорта "Магас" на аукционе

Власти Ингушетии продадут 100% акций аэропорта "Магас" на аукционе - 09.08.2025, ПРАЙМ

Власти Ингушетии продадут 100% акций аэропорта "Магас" на аукционе

Власти Ингушетии решили продать 100% акций аэропорта "Магас" на аукционе, начальная цена торгов составит 250 миллионов рублей, сообщило правительство региона. | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T00:59+0300

2025-08-09T00:59+0300

2025-08-09T00:59+0300

бизнес

ингушетия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860487539.jpg?1754690388

НАЛЬЧИК, 9 авг - ПРАЙМ. Власти Ингушетии решили продать 100% акций аэропорта "Магас" на аукционе, начальная цена торгов составит 250 миллионов рублей, сообщило правительство региона. "Правительством Ингушетии принято решение о продаже 100% акций акционерного общества "Международный Аэропорт Магас" им. С.С. Осканова... Продажа акций будет проведена на открытых электронных торгах в форме аукциона с начальной ценой 250 миллионов рублей" - говорится в сообщении. Отмечается, что руководство республики в течение нескольких лет предпринимало максимум усилий для сохранения и развития аэропорта в рамках государственной собственности, но в текущей экономической ситуации эти меры не дают долгосрочного эффекта. "За последние пять лет из бюджета республики на поддержку аэропорта было выделено более 400 миллионов рублей. Эти средства позволили сохранить функционирование объекта, но не обеспечили возможности для его качественного развития", - заявили в правительстве. По его информации, сейчас аэропорт "Магас" работает в условиях ограниченного трафика - выполняется лишь один регулярный рейс в день в Москву, а содержание объекта обходится республиканскому бюджету примерно в 100 миллионов рублей ежегодно. "Аэропорт не в состоянии обеспечить собственное развитие. Ключевая инфраструктура устарела и требует капитального ремонта. Необходимость в приобретении современного досмотрового и иного специализированного оборудования оценивается в сумму не менее 55 миллионов рублей. Также отсутствует собственный топливно-заправочный комплекс, что негативно сказывается на операционной эффективности. Основные активы - взлетно-посадочная полоса и оборудование аэродрома - находятся в федеральной собственности и используются аэропортом на условиях аренды", - уточнили в пресс-службе.

ингушетия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ингушетия, москва