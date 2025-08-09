https://1prime.ru/20250809/volodin--860510826.html

Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников

Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников - 09.08.2025, ПРАЙМ

Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников из-за чрезмерной нагрузки на учеников. | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T13:56+0300

2025-08-09T13:56+0300

2025-08-09T13:56+0300

общество

вячеслав володин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84008/05/840080586_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_319312a1a797803357b73f07253f86e0.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников из-за чрезмерной нагрузки на учеников. "Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников. В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, - отмена домашних заданий", - написал он в своем Telegram-канале. Володин отметил, что большинство депутатов Госдумы считают, что школьники перегружены, ведь в среднем за учебой они проводят по 8-10 часов в день. "Обсуждали эту тему с вами ранее. Вы оставили порядка 10 тысяч комментариев, в которых более 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на учеников. Мы обратились в правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен. Несмотря на признание проблемы, до сегодняшнего дня конкретных предложений в этой части не выработано", - подчеркнул председатель Госдумы. Он добавил, что вопрос отмены домашнего задания становится всё более актуальным также из-за того, что у детей появляются новые возможности подходить к домашней работе формально - выполнять ее с помощью искусственного интеллекта или искать готовые ответы в интернете. Володин считает, что из-за этого домашние задания порой превращаются в пустую трату времени. Председатель ГД отметил, что в мире по-разному подходят к самостоятельной работе школьников после уроков: есть примеры, когда домашние задания носят исследовательский и творческий характер, что позволяет ребенку глубже изучить тему и формирует критическое мышление. "Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ. Как вы считаете: насколько эффективно выполнение домашнего задания в текущем виде? По каким предметам оно действительно необходимо и в какой форме? Где оно должно выполняться: в школе после уроков или дома? Нам важно при выработке решения опираться на мнения родителей, педагогического сообщества, экспертов, а также всех, кому небезразлична эта тема. Жду ваших комментариев", - добавил Володин.

https://1prime.ru/20250808/volodin-860455230.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , вячеслав володин, госдума