ВСК: число ДТП на российских дорогах снизилось на 16%
Количество аварий на российских дорогах за первое полугодие текущего года снизилось на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года, основная доля ДТП... | 09.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Количество аварий на российских дорогах за первое полугодие текущего года снизилось на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года, основная доля ДТП пришлась на Москву, Краснодарский край и Московскую область, рассказали РИА Новости в страховом доме ВСК.
"Уровень аварийности на российских дорогах сократился на 16%", - сообщили в аналитики страховой компании, по итогам анализа статистики обращений автовладельцев за страховыми выплатами в январе-июне 2025 года.
"Наибольшее число ДТП, помимо Москвы, в течение года фиксировалось в Краснодарском крае и Московской области", - сообщает страховщик. В частности, на Москву пришлось 7,7 от общего числа ДТП, Краснодарский край – 6,7%, на Московскую область – 5,6% аварий.
В число лидеров антирейтинга также попала Новосибирская область с 3,9% от общего числа ДТП, Челябинская область, где зафиксировано 2,8% происшествий, Башкирия с долей в 2,7% и Ростовская область на которую пришлось 2,5% от общего числа дорожных аварий.
Чаще всего виновниками дорожных аварий становились обладатели автомобилей ВАЗ: владельцы автомобилей Lada были участниками аварий в 17% случаев. Владельцы Toyota упоминались в 8% аварий, Hyundai - 6%, ГАЗ - 6%, Kia - 5,6%, Renault - 4,2%, Nissan - 4%. Владельцы автомобилей марки Volkswagen были участниками ДТП в 3% случаев, Chevrolet – в 2,8%, владельцы Ford участвовали в 2,5% аварий.
"Доля китайских марок в общей структуре аварийности пока невысокая, среди лидеров по числу ДТП популярные у россиян бренды Chery с 2% от общего количества дорожных аварий по ОСАГО, Haval - 1,4% и Geely, на которую пришелся только 1% ДТП.
Самыми опасными водителями оказались мужчины 40-49 лет: по их вине в первом полугодии текущего года произошло около 26% аварий. В целом мужчины становились виновниками ДТП в 83% дорожных аварий, а женщины – только в 17% случаев.
С начала года, по данным страховщиков, выросла доля ДТП, виновниками которых становились автомобили корпоративных автопарков – в первом полугодии 2025 года на них приходился 21% всех аварий, тогда за весь прошлый год их доля составляла 18%.
"В 2025 году пик дорожный происшествий приходился на пятницу – 17% ДТП по ОСАГО. Также повышенная опасность на дорогах фиксируется по четвергам - 16% и понедельникам - 15%", – сообщили в страховой компании.
ВСК: число ДТП на российских дорогах за первое полугодие снизилось на 16%
