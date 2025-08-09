Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
После взрыва на заводе в Стерлитамаке госпитализировали 27 человек - 09.08.2025
Происшествия
После взрыва на заводе в Стерлитамаке госпитализировали 27 человек
После взрыва на заводе в Стерлитамаке госпитализировали 27 человек
В больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщил... | 09.08.2025, ПРАЙМ
УФА, 9 авг - ПРАЙМ. В больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее госкомитет республики по ЧС сообщал, что на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент."По оперативным данным, в больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - рассказал Кузнецов.Он добавил, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
общество, башкирия, уфа, башкирская содовая компания
Происшествия, Общество, БАШКИРИЯ, Уфа, Башкирская содовая компания
10:48 09.08.2025 (обновлено: 11:17 09.08.2025)
 
После взрыва на заводе в Стерлитамаке госпитализировали 27 человек

УФА, 9 авг - ПРАЙМ. В больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее госкомитет республики по ЧС сообщал, что на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент.
"По оперативным данным, в больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - рассказал Кузнецов.
Он добавил, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Раскрыты новые детали взрыва газа в Стерлитамаке
