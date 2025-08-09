https://1prime.ru/20250809/vzryv-860504356.html

После взрыва на заводе в Стерлитамаке госпитализировали 27 человек

2025-08-09T10:48+0300

УФА, 9 авг - ПРАЙМ. В больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее госкомитет республики по ЧС сообщал, что на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент."По оперативным данным, в больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - рассказал Кузнецов.Он добавил, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

