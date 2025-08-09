Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали 36 человек - 09.08.2025
При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали 36 человек
При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали 36 человек - 09.08.2025, ПРАЙМ
При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали 36 человек
Тридцать шесть человек пострадали при взрывы на заводе в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале. | 09.08.2025, ПРАЙМ
УФА, 9 авг – ПРАЙМ. Тридцать шесть человек пострадали при взрывы на заводе в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале. "На данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается", - говорится в сообщении следователей региона. Ранее Минздрав РФ сообщал о 27 пострадавших.
общество , рф, башкирия
Происшествия, Общество , РФ, БАШКИРИЯ
11:47 09.08.2025
 
При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали 36 человек

При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали 36 человек, 22 госпитализированы

© Фото : СУ СК России по Республике БашкортостанОбстановка на месте взрыва в Стерлитамаке
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Башкортостан
УФА, 9 авг – ПРАЙМ. Тридцать шесть человек пострадали при взрывы на заводе в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале.
"На данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается", - говорится в сообщении следователей региона.
Ранее Минздрав РФ сообщал о 27 пострадавших.
Происшествия
 
 
