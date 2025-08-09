https://1prime.ru/20250809/vzryv-860506844.html
При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали 36 человек
При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали 36 человек - 09.08.2025, ПРАЙМ
При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали 36 человек
Тридцать шесть человек пострадали при взрывы на заводе в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале.
УФА, 9 авг – ПРАЙМ. Тридцать шесть человек пострадали при взрывы на заводе в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале. "На данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается", - говорится в сообщении следователей региона. Ранее Минздрав РФ сообщал о 27 пострадавших.
При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали 36 человек
