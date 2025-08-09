https://1prime.ru/20250809/zelenskiy--860506314.html
"Будет кататься": раскрыт план Зеленского перед встречей Путина и Трампа
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский будет стараться помешать проведению встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский."Зеленский всю неделю будет кататься по Европе в надежде сорвать встречу Путина с Трампом и сформировать какую-то общую европейскую позицию", — написал он в Telegram-канале.Депутат добавил, что проблема заключается в том, что Европу на эту встречу никто не пригласит, а Трамп уверен в том, что страны ЕС и НАТО будут действовать в соответствии с его желаниями.
