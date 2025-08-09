https://1prime.ru/20250809/zelenskiy--860512042.html

Зеленский ввел санкции против 18 компаний, связанных с "Росатомом"

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Санкции на Украине введены против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями России, следует из опубликованного на сайте Владимира Зеленского указа. На сайте опубликованы два указа о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, занимающихся проектами в области атомной энергетики, в частности строительством АЭС и инжинирингом. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград. Санкции, в частности, введены сроком на 50 лет против заместителя генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Никиты Константинова, заместителя главного инженера по эксплуатации Курской АЭС-2 Эдуарда Атакищева, а также компании Uranium One Holding N.V. (Нидерланды), Rosatom Finance Ltd (Кипр), АО "Киров-Энергомаш" (РФ), "Ситуационно-кризисного центра Росатома", RAOS Project Oy (Финляндия), завода "Киров-Энергомаш".

