Зеленский ввел санкции против 18 компаний, связанных с "Росатомом" - 09.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский ввел санкции против 18 компаний, связанных с "Росатомом"
2025-08-09T14:49+0300
2025-08-09T14:49+0300
экономика
украина
нидерланды
кипр
владимир зеленский
росатом
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Санкции на Украине введены против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями России, следует из опубликованного на сайте Владимира Зеленского указа. На сайте опубликованы два указа о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, занимающихся проектами в области атомной энергетики, в частности строительством АЭС и инжинирингом. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград. Санкции, в частности, введены сроком на 50 лет против заместителя генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Никиты Константинова, заместителя главного инженера по эксплуатации Курской АЭС-2 Эдуарда Атакищева, а также компании Uranium One Holding N.V. (Нидерланды), Rosatom Finance Ltd (Кипр), АО "Киров-Энергомаш" (РФ), "Ситуационно-кризисного центра Росатома", RAOS Project Oy (Финляндия), завода "Киров-Энергомаш".
украина
нидерланды
кипр
украина, нидерланды, кипр, владимир зеленский, росатом
Экономика, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, КИПР, Владимир Зеленский, Росатом
14:49 09.08.2025
 
Зеленский ввел санкции против 18 компаний, связанных с "Росатомом"

Зеленский ввел санкции против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с "Росатомом"

Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Санкции на Украине введены против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями России, следует из опубликованного на сайте Владимира Зеленского указа.
На сайте опубликованы два указа о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, занимающихся проектами в области атомной энергетики, в частности строительством АЭС и инжинирингом. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Санкции, в частности, введены сроком на 50 лет против заместителя генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Никиты Константинова, заместителя главного инженера по эксплуатации Курской АЭС-2 Эдуарда Атакищева, а также компании Uranium One Holding N.V. (Нидерланды), Rosatom Finance Ltd (Кипр), АО "Киров-Энергомаш" (РФ), "Ситуационно-кризисного центра Росатома", RAOS Project Oy (Финляндия), завода "Киров-Энергомаш".
Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту
Экономика УКРАИНА НИДЕРЛАНДЫ КИПР Владимир Зеленский Росатом
 
 
