https://1prime.ru/20250809/zelenskiy--860512042.html
Зеленский ввел санкции против 18 компаний, связанных с "Росатомом"
Зеленский ввел санкции против 18 компаний, связанных с "Росатомом" - 09.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский ввел санкции против 18 компаний, связанных с "Росатомом"
Санкции на Украине введены против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями России, следует из... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T14:49+0300
2025-08-09T14:49+0300
2025-08-09T14:49+0300
экономика
украина
нидерланды
кипр
владимир зеленский
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/26/841312672_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b3404c8dc9e3c4ca4efc997624a30746.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Санкции на Украине введены против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями России, следует из опубликованного на сайте Владимира Зеленского указа. На сайте опубликованы два указа о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, занимающихся проектами в области атомной энергетики, в частности строительством АЭС и инжинирингом. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград. Санкции, в частности, введены сроком на 50 лет против заместителя генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Никиты Константинова, заместителя главного инженера по эксплуатации Курской АЭС-2 Эдуарда Атакищева, а также компании Uranium One Holding N.V. (Нидерланды), Rosatom Finance Ltd (Кипр), АО "Киров-Энергомаш" (РФ), "Ситуационно-кризисного центра Росатома", RAOS Project Oy (Финляндия), завода "Киров-Энергомаш".
https://1prime.ru/20250809/zelenskiy-860493686.html
украина
нидерланды
кипр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/26/841312672_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_068812ef4e015115924017c3a8e30063.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нидерланды, кипр, владимир зеленский, росатом
Экономика, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, КИПР, Владимир Зеленский, Росатом
Зеленский ввел санкции против 18 компаний, связанных с "Росатомом"
Зеленский ввел санкции против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с "Росатомом"
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Санкции на Украине введены против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями России, следует из опубликованного на сайте Владимира Зеленского указа.
На сайте опубликованы два указа о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, занимающихся проектами в области атомной энергетики, в частности строительством АЭС и инжинирингом. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Санкции, в частности, введены сроком на 50 лет против заместителя генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Никиты Константинова, заместителя главного инженера по эксплуатации Курской АЭС-2 Эдуарда Атакищева, а также компании Uranium One Holding N.V. (Нидерланды), Rosatom Finance Ltd (Кипр), АО "Киров-Энергомаш" (РФ), "Ситуационно-кризисного центра Росатома", RAOS Project Oy (Финляндия), завода "Киров-Энергомаш".
Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту