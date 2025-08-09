Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250809/zelenskiy--860513882.html
Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира
Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира - 09.08.2025, ПРАЙМ
Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира
Владимир Зеленский ищет отговорки для отказа от возможного мирного соглашения еще до того, как состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T16:29+0300
2025-08-09T16:29+0300
политика
общество
мировая экономика
сша
аляска
рф
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
cbs
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg
ПАРИЖ, 9 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ищет отговорки для отказа от возможного мирного соглашения еще до того, как состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "Взбешенный мирной встречей 15 августа на Аляске между Трампом и Путиным, он (Зеленский - ред.) уже находит предлоги, чтобы отказаться от мирного соглашения, которое последует за ней", - написал Филиппо в соцсети X. По словам политика, Зеленскому нужна война, чтобы оставаться у власти, а его европейские "хозяева" подталкивают его к продолжению конфликта любой ценой. Телеканал CBS ранее со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома заявил, что Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече Путина и Трампа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
https://1prime.ru/20250809/zelenskiy--860510636.html
сша
аляска
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_241:0:2609:1776_1920x0_80_0_0_9e51d5431e1d645f54b513a3fcd715a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, аляска, рф, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, cbs
Политика, Общество , Мировая экономика, США, Аляска, РФ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, CBS
16:29 09.08.2025
 
Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира

Французский политик Филиппо: Зеленский ищет отговорки для отказа от мирного соглашения

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© fotolia.com / Tatjana Brila
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 9 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ищет отговорки для отказа от возможного мирного соглашения еще до того, как состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
"Взбешенный мирной встречей 15 августа на Аляске между Трампом и Путиным, он (Зеленский - ред.) уже находит предлоги, чтобы отказаться от мирного соглашения, которое последует за ней", - написал Филиппо в соцсети X.
По словам политика, Зеленскому нужна война, чтобы оставаться у власти, а его европейские "хозяева" подталкивают его к продолжению конфликта любой ценой.
Телеканал CBS ранее со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома заявил, что Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече Путина и Трампа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки
13:48
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаСШААляскаРФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампCBS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала