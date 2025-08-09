https://1prime.ru/20250809/zelenskiy--860513882.html

Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира

Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира - 09.08.2025, ПРАЙМ

Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира

Владимир Зеленский ищет отговорки для отказа от возможного мирного соглашения еще до того, как состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и... | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T16:29+0300

2025-08-09T16:29+0300

2025-08-09T16:29+0300

политика

общество

мировая экономика

сша

аляска

рф

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

cbs

https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg

ПАРИЖ, 9 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ищет отговорки для отказа от возможного мирного соглашения еще до того, как состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "Взбешенный мирной встречей 15 августа на Аляске между Трампом и Путиным, он (Зеленский - ред.) уже находит предлоги, чтобы отказаться от мирного соглашения, которое последует за ней", - написал Филиппо в соцсети X. По словам политика, Зеленскому нужна война, чтобы оставаться у власти, а его европейские "хозяева" подталкивают его к продолжению конфликта любой ценой. Телеканал CBS ранее со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома заявил, что Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече Путина и Трампа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.

https://1prime.ru/20250809/zelenskiy--860510636.html

сша

аляска

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, аляска, рф, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, cbs