https://1prime.ru/20250809/zelenskiy-860493686.html
Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту
Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту - 09.08.2025, ПРАЙМ
Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту
Владимир Зеленский пересмотрел свою позицию относительно разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg. | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T09:45+0300
2025-08-09T09:45+0300
2025-08-09T10:21+0300
политика
украина
москва
вашингтон
владимир зеленский
стив уиткофф
bloomberg
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пересмотрел свою позицию относительно разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg."Ранее украинский лидер (Зеленский. — Прим. ред.) заявлял, что не готов уступить ни одной части территории Украины, требуя при этом от России вывести войска и выплатить репарации <…> Однако в пятницу Трамп заявил, что Зеленский готов работать над заключением соглашения", — сказано в сообщении.В среду президент России Владимир Путин встретился с спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле, обсуждение длилось более трех часов. В ходе беседы они обменялись сигналами по ситуации на Украине и рассмотрели возможности для дальнейшего стратегического сотрудничества между Россией и США.Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу объявил, что у него запланирована встреча с Путиным на Аляске 15 августа. Кремль подтвердил эту информацию.
https://1prime.ru/20250809/ushakov-860490106.html
украина
москва
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, москва, вашингтон, владимир зеленский, стив уиткофф, bloomberg, россия, сша
Политика, УКРАИНА, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Bloomberg, РОССИЯ, США
Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту
Bloomberg: Зеленский изменил подход к урегулированию конфликта на Украине