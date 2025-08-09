Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту
Политика
Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту
2025-08-09T09:45+0300
2025-08-09T10:21+0300
МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пересмотрел свою позицию относительно разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg."Ранее украинский лидер (Зеленский. — Прим. ред.) заявлял, что не готов уступить ни одной части территории Украины, требуя при этом от России вывести войска и выплатить репарации &lt;…&gt; Однако в пятницу Трамп заявил, что Зеленский готов работать над заключением соглашения", — сказано в сообщении.В среду президент России Владимир Путин встретился с спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле, обсуждение длилось более трех часов. В ходе беседы они обменялись сигналами по ситуации на Украине и рассмотрели возможности для дальнейшего стратегического сотрудничества между Россией и США.Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу объявил, что у него запланирована встреча с Путиным на Аляске 15 августа. Кремль подтвердил эту информацию.
Bloomberg: Зеленский изменил подход к урегулированию конфликта на Украине

МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский пересмотрел свою позицию относительно разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Ранее украинский лидер (Зеленский. — Прим. ред.) заявлял, что не готов уступить ни одной части территории Украины, требуя при этом от России вывести войска и выплатить репарации <…> Однако в пятницу Трамп заявил, что Зеленский готов работать над заключением соглашения", — сказано в сообщении.
В среду президент России Владимир Путин встретился с спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле, обсуждение длилось более трех часов. В ходе беседы они обменялись сигналами по ситуации на Украине и рассмотрели возможности для дальнейшего стратегического сотрудничества между Россией и США.

Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу объявил, что у него запланирована встреча с Путиным на Аляске 15 августа. Кремль подтвердил эту информацию.
