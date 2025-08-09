https://1prime.ru/20250809/zhiteli-860489084.html

Жители Харьковской области распродают жилье по низкой цене

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Жители Изюмского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области распродают жилье по низкой цене, выяснил корреспондент РИА Новости. Предложений о продаже крайне мало, а в опубликованных объявлениях указана крайне низкая цена. Это связано с продвижением линии фронта и ростом напряжённости в регионе. Ближайшее от Волчанска жилье можно приобрести лишь в радиусе от 10 километров. Так, в селе Бугаевка Чугуевского района однокомнатная квартира обойдётся в 165 тысяч гривен (319 тысяч руб.), а в селе Высочиновка двухкомнатная квартира обойдётся в 330, 6 тысяч гривен (638 тысяч рублей). Больше всего объявлений из этого района относится к населённому пункту Старый Салтов. Например, трёхкомнатная квартира там обойдётся 11 тысяч долларов (878 тысяч руб.). А частный дом обойдётся от 2500 до 4500 долларов (199,5 тысяч руб - 359 тысяч руб). Волчанск - один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. В селе Великий Бурлук Купянского района однокомнатная квартира стоит 7000 долларов (558 тысяч рублей). А в пгт Боровая однушку можно приобрести за 6,5 тысяч долларов (518,8 тысяч руб).

