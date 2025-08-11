https://1prime.ru/20250811/aes-860571155.html

Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей АЭС во Франции

Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей АЭС во Франции - 11.08.2025, ПРАЙМ

Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей АЭС во Франции

Несколько энергоблоков крупнейшей французской АЭС "Гравлин" приостановили работу после попадания роя медуз в барабанные фильтры насосных станций комплекса,... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T14:52+0300

2025-08-11T14:52+0300

2025-08-11T14:52+0300

энергетика

франция

северное море

edf

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209925_0:317:3065:2041_1920x0_80_0_0_d0d45d6bd38283613f8ec629f653dd2c.jpg

ПАРИЖ, 11 авг - ПРАЙМ. Несколько энергоблоков крупнейшей французской АЭС "Гравлин" приостановили работу после попадания роя медуз в барабанные фильтры насосных станций комплекса, сообщила в понедельник энергокомпания-оператор EDF. "В воскресенье, 10 августа 2025 года, между 23.00 и 00.00 энергоблоки 2, 3 и 4 атомной электростанции "Гравлин" автоматически остановили работу в соответствии с системами безопасности и защиты реактора. В понедельник, 11 августа 2025 года, в 6.20 в свою очередь остановил работу энергоблок 6. Эти приостановки были вызваны массовым и непредвиденным появлением медуз в барабанных фильтрах насосных станций", - говорится в заявлении на сайте компании-оператора. Инцидент никак не сказался на безопасности установок, персонала или окружающей среды, отмечают в компании. Специалисты АЭС проводят диагностику оборудования, чтобы возобновить безопасную работу энергоблоков. АЭС "Гравлин" расположена на севере Франции, на ней эксплуатируется 6 энергоблоков. Вода, охлаждающая реакторы, поступает из Северного моря.

https://1prime.ru/20250809/rosatom-860505034.html

франция

северное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, северное море, edf