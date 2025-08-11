https://1prime.ru/20250811/aes-860571155.html
Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей АЭС во Франции
Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей АЭС во Франции - 11.08.2025, ПРАЙМ
Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей АЭС во Франции
Несколько энергоблоков крупнейшей французской АЭС "Гравлин" приостановили работу после попадания роя медуз в барабанные фильтры насосных станций комплекса,... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T14:52+0300
2025-08-11T14:52+0300
2025-08-11T14:52+0300
энергетика
франция
северное море
edf
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209925_0:317:3065:2041_1920x0_80_0_0_d0d45d6bd38283613f8ec629f653dd2c.jpg
ПАРИЖ, 11 авг - ПРАЙМ. Несколько энергоблоков крупнейшей французской АЭС "Гравлин" приостановили работу после попадания роя медуз в барабанные фильтры насосных станций комплекса, сообщила в понедельник энергокомпания-оператор EDF. "В воскресенье, 10 августа 2025 года, между 23.00 и 00.00 энергоблоки 2, 3 и 4 атомной электростанции "Гравлин" автоматически остановили работу в соответствии с системами безопасности и защиты реактора. В понедельник, 11 августа 2025 года, в 6.20 в свою очередь остановил работу энергоблок 6. Эти приостановки были вызваны массовым и непредвиденным появлением медуз в барабанных фильтрах насосных станций", - говорится в заявлении на сайте компании-оператора. Инцидент никак не сказался на безопасности установок, персонала или окружающей среды, отмечают в компании. Специалисты АЭС проводят диагностику оборудования, чтобы возобновить безопасную работу энергоблоков. АЭС "Гравлин" расположена на севере Франции, на ней эксплуатируется 6 энергоблоков. Вода, охлаждающая реакторы, поступает из Северного моря.
https://1prime.ru/20250809/rosatom-860505034.html
франция
северное море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209925_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_954d79f1fe5f00b21d879e18a715dc8a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, северное море, edf
Энергетика, ФРАНЦИЯ, Северное море, EDF
Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей АЭС во Франции
EDF: рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей АЭС "Гравлин" во Франции
ПАРИЖ, 11 авг - ПРАЙМ. Несколько энергоблоков крупнейшей французской АЭС "Гравлин" приостановили работу после попадания роя медуз в барабанные фильтры насосных станций комплекса, сообщила в понедельник энергокомпания-оператор EDF.
"В воскресенье, 10 августа 2025 года, между 23.00 и 00.00 энергоблоки 2, 3 и 4 атомной электростанции "Гравлин" автоматически остановили работу в соответствии с системами безопасности и защиты реактора. В понедельник, 11 августа 2025 года, в 6.20 в свою очередь остановил работу энергоблок 6. Эти приостановки были вызваны массовым и непредвиденным появлением медуз в барабанных фильтрах насосных станций", - говорится в заявлении на сайте компании-оператора.
Инцидент никак не сказался на безопасности установок, персонала или окружающей среды, отмечают в компании.
Специалисты АЭС проводят диагностику оборудования, чтобы возобновить безопасную работу энергоблоков.
АЭС "Гравлин" расположена на севере Франции, на ней эксплуатируется 6 энергоблоков. Вода, охлаждающая реакторы, поступает из Северного моря.
Глава Росатома обсудил с премьером Казахстана создание консорциума по АЭС