https://1prime.ru/20250811/aftershok--860573247.html
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,2
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,2 - 11.08.2025, ПРАЙМ
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,2
Афтершок магнитудой 5,2 зафиксирован на Камчатке в 15.05 мск на расстоянии 201 километра от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T15:34+0300
2025-08-11T15:34+0300
2025-08-11T15:34+0300
происшествия
общество
камчатка
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860107193_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_fa2e2509f8f140e89a0ff3e6e7d539b7.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 5,2 зафиксирован на Камчатке в 15.05 мск на расстоянии 201 километра от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. В понедельник директор Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН Данила Чебров предупредил, что ученые не исключают возможность сильного афтершока магнитудой около 6 в ближайшее время. "Расстояние от ПК: 201. Глубина (КМ): 63.3. Магнитуда: 5.2", - сообщается в Telegram-канале филиала. Чуть раньше, в 12.53 мск, на Камчатке был зафиксирован афтершок магнитудой 5,5 на расстоянии 271 километра от Петропавловска-Камчатского. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://1prime.ru/20250811/kamchatka-860566292.html
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860107193_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_fea14dfa4274139a5c61c7abc5f2e3ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , камчатка, ран
Происшествия, Общество , КАМЧАТКА, РАН
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,2
Афтершок магнитудой 5,2 зафиксировали на расстоянии 201 километра от Петропавловска
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 5,2 зафиксирован на Камчатке в 15.05 мск на расстоянии 201 километра от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
В понедельник директор Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН Данила Чебров предупредил, что ученые не исключают возможность сильного афтершока магнитудой около 6 в ближайшее время.
"Расстояние от ПК: 201. Глубина (КМ): 63.3. Магнитуда: 5.2", - сообщается в Telegram-канале филиала.
Чуть раньше, в 12.53 мск, на Камчатке был зафиксирован афтершок магнитудой 5,5 на расстоянии 271 километра от Петропавловска-Камчатского.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Ученые не исключили сильного афтершока на Камчатке