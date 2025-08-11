Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,2 - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250811/aftershok--860573247.html
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,2
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,2 - 11.08.2025, ПРАЙМ
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,2
Афтершок магнитудой 5,2 зафиксирован на Камчатке в 15.05 мск на расстоянии 201 километра от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T15:34+0300
2025-08-11T15:34+0300
происшествия
общество
камчатка
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860107193_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_fa2e2509f8f140e89a0ff3e6e7d539b7.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 5,2 зафиксирован на Камчатке в 15.05 мск на расстоянии 201 километра от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. В понедельник директор Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН Данила Чебров предупредил, что ученые не исключают возможность сильного афтершока магнитудой около 6 в ближайшее время. "Расстояние от ПК: 201. Глубина (КМ): 63.3. Магнитуда: 5.2", - сообщается в Telegram-канале филиала. Чуть раньше, в 12.53 мск, на Камчатке был зафиксирован афтершок магнитудой 5,5 на расстоянии 271 километра от Петропавловска-Камчатского. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://1prime.ru/20250811/kamchatka-860566292.html
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860107193_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_fea14dfa4274139a5c61c7abc5f2e3ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , камчатка, ран
Происшествия, Общество , КАМЧАТКА, РАН
15:34 11.08.2025
 
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,2

Афтершок магнитудой 5,2 зафиксировали на расстоянии 201 километра от Петропавловска

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 5,2 зафиксирован на Камчатке в 15.05 мск на расстоянии 201 километра от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
В понедельник директор Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН Данила Чебров предупредил, что ученые не исключают возможность сильного афтершока магнитудой около 6 в ближайшее время.
"Расстояние от ПК: 201. Глубина (КМ): 63.3. Магнитуда: 5.2", - сообщается в Telegram-канале филиала.
Чуть раньше, в 12.53 мск, на Камчатке был зафиксирован афтершок магнитудой 5,5 на расстоянии 271 километра от Петропавловска-Камчатского.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Города России. Петропавловск–Камчатский - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Ученые не исключили сильного афтершока на Камчатке
13:40
 
ПроисшествияОбществоКАМЧАТКАРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала