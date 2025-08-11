ЕС перевел Киеву 1,6 миллиарда евро доходов от российских активов

https://1prime.ru/20250811/aktivy-860575388.html
БРЮССЕЛЬ, 11 авг – ПРАЙМ. ЕС направил Украине третий по счету транш в размере 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных российских суверенных активов. Об этом говорится в опубликованном заявлении Еврокомиссии. "Третий транш в размере 1,6 миллиарда евро, полученный от иммобилизованных активов Центрального банка России, направлен на поддержку Украины", - отмечается в сообщении.В ЕК также добавили, что ранее Киеву уже направлялись доходы от российских активов в июле 2024 и в апреле 2025 года. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее пообещала обсудить использование российских активов на нужды Украины на заседании министров иностранных дел ЕС в конце августа 2025 года. Она также заметила, что страны союза не достигли единой позиции по этому вопросу.
