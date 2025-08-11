https://1prime.ru/20250811/aliev-860560573.html

Азербайджан выделил 2 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине

БАКУ, 11 авг - ПРАЙМ. Азербайджан выделил 2 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине, распоряжение об этом подписал президент страны Ильхам Алиев. "Азербайджан выделил 2 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Согласно распоряжению, для закупки и отправки произведенного в Азербайджанской Республике электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда президента Азербайджана Министерству энергетики Азербайджанской Республики выделено два миллиона долларов США в манатном эквиваленте", - говорится в сообщении, распространенном на сайте Алиева. В распоряжении подчеркивается, что "в связи со сложившейся в последние годы ситуацией" на Украине Азербайджан несколько раз отправлял ей гуманитарную помощь. Отношения между Баку и Киевом развиваются, в частности, на основе договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 16 марта 2000 года, декларации о дружбе и стратегическом партнерстве от 22 мая 2008 года и совместной декларации глав двух государств от 14 января 2022 года, отмечается в распоряжении.

