СМИ: американские чиновники пока не выбрали место встречи Путина и Трампа

Американские чиновники еще не определили место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, утверждает телеканал CNN. | 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Американские чиновники еще не определили место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, утверждает телеканал CNN. "Американские чиновники спешат завершить согласование деталей перед пятничным саммитом между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, при этом за четыре дня до этой важной встречи всё еще остаются нерешенными как логистические, так и геополитические вопросы. По состоянию на понедельник место проведения саммита еще не было объявлено. Чиновники администрации всё еще направляются на Аляску... чтобы определить, где именно встретятся президенты США и России", - говорится в сообщении телеканала. Ранее портал Alaska Landmine писал, что встреча лидеров, запланированная на 15 августа, может пройти в Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд. Как выяснил корреспондент РИА Новости, эта гостиница не позволяет бронировать номера на даты саммита. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

