Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник утром
Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник утром - 11.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник утром
Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник утром

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно поднимаются вслед за динамикой на биржах США, торги в Японии
2025-08-11T08:12+0300
2025-08-11T08:12+0300
2025-08-11T08:12+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно поднимаются вслед за динамикой на биржах США, торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,51%, до 3 563,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,4%, до 2 251,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,11%, до 24 885 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,03%, до 3 209,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,33%, до 8 836,2 пункта. В понедельник торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам пятницы японский Nikkei 225 увеличился на 1,85% - до 41 820,48 пункта. Азиатские инвесторы принимают во внимание закрытие торгов предыдущего торгового дня на рынках США в плюсе. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, в пятницу поднялся на 0,98%. Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,47% и 0,78% соответственно. Рынки также оценивают новости относительно торговых отношений между США и Китаем. Так, американский президент Дональд Трамп ранее предложил Китаю сократить торговый дефицит путем закупки американских соевых бобов. Китай и США находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая КНР и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
