Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в понедельник преимущественно выросли - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250811/atr--860561726.html
Фондовые индексы АТР в понедельник преимущественно выросли
Фондовые индексы АТР в понедельник преимущественно выросли - 11.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в понедельник преимущественно выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно выросли, следуя динамике бирж США и в ожидании новостей по... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T11:44+0300
2025-08-11T11:45+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
азиатско-тихоокеанский регион
япония
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно выросли, следуя динамике бирж США и в ожидании новостей по торговле, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,34%, до 3 647,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,42%, до 2 251,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,19%, до 24 906,81 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,1% - до 3 206,77 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – поднялся на 0,43%, до 8 844,8 пункта. Торги в Японии в понедельник не проводились в связи с выходным днем. По итогам пятницы японский Nikkei 225 увеличился на 1,85% - до 41 820,48 пункта. В ходе торгов австралийский индекс обновил исторический рекорд, который теперь составляет 8 852,3 пункта, Shanghai Composite обновил максимум октября 2024 года, Shenzhen Composite - июля 2022 года. Поддержала торги в Азии динамика американских рынков. В пятницу основные фондовые индексы США выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 0,98% и в ходе торгов обновил исторический рекорд. Инвесторы следят за перспективами торговой политики США и Китая, которые в настоящее время находятся в состоянии, по сути, торговой войны. После того, как Пекин и Вашингтон в результате нескольких повышений установили импортные пошлины на товары друг друга свыше 100%, в середине мая страны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней.
https://1prime.ru/20250811/atr--860548797.html
сша
азиатско-тихоокеанский регион
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:1560:1170_1920x0_80_0_0_300bdefc5ea138c630e3f61741b32b0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЯПОНИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
11:44 11.08.2025 (обновлено: 11:45 11.08.2025)
 
Фондовые индексы АТР в понедельник преимущественно выросли

Биржи АТР в понедельник преимущественно выросли, следуя динамике бирж США

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© AFP / Johannes Eisele
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно выросли, следуя динамике бирж США и в ожидании новостей по торговле, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,34%, до 3 647,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,42%, до 2 251,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,19%, до 24 906,81 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,1% - до 3 206,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – поднялся на 0,43%, до 8 844,8 пункта. Торги в Японии в понедельник не проводились в связи с выходным днем. По итогам пятницы японский Nikkei 225 увеличился на 1,85% - до 41 820,48 пункта.
В ходе торгов австралийский индекс обновил исторический рекорд, который теперь составляет 8 852,3 пункта, Shanghai Composite обновил максимум октября 2024 года, Shenzhen Composite - июля 2022 года.
Поддержала торги в Азии динамика американских рынков. В пятницу основные фондовые индексы США выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 0,98% и в ходе торгов обновил исторический рекорд.
Инвесторы следят за перспективами торговой политики США и Китая, которые в настоящее время находятся в состоянии, по сути, торговой войны. После того, как Пекин и Вашингтон в результате нескольких повышений установили импортные пошлины на товары друг друга свыше 100%, в середине мая страны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней.
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник утром
08:12
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШААзиатско-Тихоокеанский регионЯПОНИЯShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPINasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала