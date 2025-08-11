https://1prime.ru/20250811/atr--860561726.html

Фондовые индексы АТР в понедельник преимущественно выросли

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно выросли, следуя динамике бирж США и в ожидании новостей по торговле, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,34%, до 3 647,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,42%, до 2 251,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,19%, до 24 906,81 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,1% - до 3 206,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – поднялся на 0,43%, до 8 844,8 пункта. Торги в Японии в понедельник не проводились в связи с выходным днем. По итогам пятницы японский Nikkei 225 увеличился на 1,85% - до 41 820,48 пункта. В ходе торгов австралийский индекс обновил исторический рекорд, который теперь составляет 8 852,3 пункта, Shanghai Composite обновил максимум октября 2024 года, Shenzhen Composite - июля 2022 года. Поддержала торги в Азии динамика американских рынков. В пятницу основные фондовые индексы США выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 0,98% и в ходе торгов обновил исторический рекорд. Инвесторы следят за перспективами торговой политики США и Китая, которые в настоящее время находятся в состоянии, по сути, торговой войны. После того, как Пекин и Вашингтон в результате нескольких повышений установили импортные пошлины на товары друг друга свыше 100%, в середине мая страны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней.

