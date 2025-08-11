https://1prime.ru/20250811/bloomberg-860576823.html

СМИ рассказали о последствиях отказа Киева от мирного предложения Трампа

СМИ рассказали о последствиях отказа Киева от мирного предложения Трампа - 11.08.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о последствиях отказа Киева от мирного предложения Трампа

Отказ Европы и Украины от мирного предложения президента США Дональда Трампа, которое он возможно выскажет по итогам предстоящих переговоров с президентом... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T16:34+0300

2025-08-11T16:34+0300

2025-08-11T16:34+0300

вооружения

мировая экономика

общество

украина

европа

киев

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Отказ Европы и Украины от мирного предложения президента США Дональда Трампа, которое он возможно выскажет по итогам предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, может повлечь за собой прекращение американских поставок вооружения Киеву и возобновление угроз о выходе Штатов из НАТО, передает агентство Bloomberg. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске в пятницу. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "Есть риск того, что Трамп предложит им (Европе и Украине - ред.) сделку ультимативного характера... Отказ может побудить Трампа прекратить поставки вооружения Украине или возобновить угрозы о выходе из НАТО, если Европа не согласится", - говорится в материале агентства. Как отмечает Bloomberg, перспектива территориальных уступок приводит Украину и Европу в ужас. По мнению агентства, выбор Аляски в качества места встречи американского и российского лидеров стал тонким намеком на то, что у европейцев и Киева нет рычагов воздействия. "У Европы было более трех лет на то, чтобы подготовиться к этому моменту, и все равно у нее не хватает военной мощи на то, чтобы поддерживать Украину в одиночку", - сообщает Bloomberg. Газета Wall Street Journal сообщала 9 августа, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и Путина. В него входило требование, что, прежде чем будут предприняты какие-либо другие шаги, должно быть достигнуто прекращение огня. Предложение также включало пункт, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО. Лидеры ряда европейских стран перед встречей президентов России и США поддержали усилия Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине. Согласно их совместному заявлению, европейские лидеры готовы оказать американскому лидеру дипломатическую поддержку, однако они также готовы оказывать существенную военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.

https://1prime.ru/20250811/zelenskiy--860565975.html

украина

европа

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, европа, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато