https://1prime.ru/20250811/chislo--860554020.html

В Узбекистане число туристов из России увеличилось почти в 1,5 раза

В Узбекистане число туристов из России увеличилось почти в 1,5 раза - 11.08.2025, ПРАЙМ

В Узбекистане число туристов из России увеличилось почти в 1,5 раза

Число иностранных гостей в Узбекистане, прибывших в республику в январе-июне с целью путешествия, выросло в 1,48 раза по сравнению с годом ранее – до 783,7... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T09:47+0300

2025-08-11T09:47+0300

2025-08-11T09:47+0300

экономика

туризм

бизнес

россия

узбекистан

казахстан

туркмения

https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg

ТАШКЕНТ, 11 авг - ПРАЙМ. Число иностранных гостей в Узбекистане, прибывших в республику в январе-июне с целью путешествия, выросло в 1,48 раза по сравнению с годом ранее – до 783,7 тысячи человек, граждане России лидируют среди них – 166,6 тысячи человек, сообщает национальный комитет республики по статистике. "В январе-июне 2025 года Узбекистан с целью путешествия посетили 783,7 тысячи иностранных граждан. Этот показатель увеличился на 255,1 тысячи человек, или на 48,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Отмечается, что граждане России лидируют среди стран, чьи граждане посетили Узбекистан в целях досуга и отдыха – 166,6 тысячи человек. Динамика показателя не приводится. В тройке лидеров также туристы из Туркмении (123 тысячи человек) и Казахстана (77 тысяч человек). Ранее в комитете по туризму сообщали РИА Новости, что общее число туристов из РФ в Узбекистан в январе-июне увеличилось на 18% по сравнению с годом ранее, до 430 тысяч человек. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По данным статведомства, для формирования статистики туризма используются рекомендации Всемирной туристской организации (UNWTO). Согласно этим рекомендациям, к туристическим целям относятся: отдых и досуг, учеба, посещение родственников, лечение, служебная и коммерческая цели.

https://1prime.ru/20250811/uzbekistan--860551923.html

узбекистан

казахстан

туркмения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, узбекистан, казахстан, туркмения