В Узбекистане число туристов из России увеличилось почти в 1,5 раза

2025-08-11T09:47+0300
ТАШКЕНТ, 11 авг - ПРАЙМ. Число иностранных гостей в Узбекистане, прибывших в республику в январе-июне с целью путешествия, выросло в 1,48 раза по сравнению с годом ранее – до 783,7 тысячи человек, граждане России лидируют среди них – 166,6 тысячи человек, сообщает национальный комитет республики по статистике. "В январе-июне 2025 года Узбекистан с целью путешествия посетили 783,7 тысячи иностранных граждан. Этот показатель увеличился на 255,1 тысячи человек, или на 48,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Отмечается, что граждане России лидируют среди стран, чьи граждане посетили Узбекистан в целях досуга и отдыха – 166,6 тысячи человек. Динамика показателя не приводится. В тройке лидеров также туристы из Туркмении (123 тысячи человек) и Казахстана (77 тысяч человек). Ранее в комитете по туризму сообщали РИА Новости, что общее число туристов из РФ в Узбекистан в январе-июне увеличилось на 18% по сравнению с годом ранее, до 430 тысяч человек. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По данным статведомства, для формирования статистики туризма используются рекомендации Всемирной туристской организации (UNWTO). Согласно этим рекомендациям, к туристическим целям относятся: отдых и досуг, учеба, посещение родственников, лечение, служебная и коммерческая цели.
