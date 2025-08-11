https://1prime.ru/20250811/cnbc-860585603.html

Трамп отложил повышение импортных пошлин для Китая

Трамп отложил повышение импортных пошлин для Китая - 11.08.2025, ПРАЙМ

Трамп отложил повышение импортных пошлин для Китая

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых повышенных пошлин на импорт из Китая, сообщает телеканал CNBC со... | 11.08.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых повышенных пошлин на импорт из Китая, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома. "Президент Дональд Трамп подписал указ, который предотвращает введение высоких пошлин США на китайские товары в течение следующих 90 дней", - говорится в публикации. Отмечается, что указ был подписан всего за несколько часов до того момента, когда должна была закончиться предыдущая пауза на повышение пошлин против КНР, введенная ранее главой Белого дома.

