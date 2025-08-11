https://1prime.ru/20250811/cnbc-860585603.html
Трамп отложил повышение импортных пошлин для Китая
Трамп отложил повышение импортных пошлин для Китая - 11.08.2025, ПРАЙМ
Трамп отложил повышение импортных пошлин для Китая
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых повышенных пошлин на импорт из Китая, сообщает телеканал CNBC со... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T22:07+0300
2025-08-11T22:07+0300
2025-08-11T22:07+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
дональд трамп
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/59/828635928_0:233:4500:2764_1920x0_80_0_0_f41951bb7b8c1904ed1fe4a310cc3deb.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых повышенных пошлин на импорт из Китая, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома. "Президент Дональд Трамп подписал указ, который предотвращает введение высоких пошлин США на китайские товары в течение следующих 90 дней", - говорится в публикации. Отмечается, что указ был подписан всего за несколько часов до того момента, когда должна была закончиться предыдущая пауза на повышение пошлин против КНР, введенная ранее главой Белого дома.
https://1prime.ru/20250805/import-860350192.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/59/828635928_254:0:4247:2995_1920x0_80_0_0_7332585c243b98419f1ce3c6ca4f8dc0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, cnbc
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, CNBC
Трамп отложил повышение импортных пошлин для Китая
CNBC: Трамп отложил на 90 дней введение повышенных пошлин на импорт из Китая
ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых повышенных пошлин на импорт из Китая, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.
"Президент Дональд Трамп подписал указ, который предотвращает введение высоких пошлин США на китайские товары в течение следующих 90 дней", - говорится в публикации.
Отмечается, что указ был подписан всего за несколько часов до того момента, когда должна была закончиться предыдущая пауза на повышение пошлин против КНР, введенная ранее главой Белого дома.
Импорт США китайских товаров из упал до минимума за шестнадцать лет