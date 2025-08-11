Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Трамп требовал от команды быстрее организовать встречу с Путиным - 11.08.2025, ПРАЙМ
Политика
СМИ: Трамп требовал от команды быстрее организовать встречу с Путиным
СМИ: Трамп требовал от команды быстрее организовать встречу с Путиным
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп требовал от своей команды организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее, несмотря на то, что планирование саммитов такого уровня занимает недели и даже месяцы, сообщает телеканал CNN. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. "Трамп оказывал давление на свою команду, чтобы она организовала встречу на этой неделе с необычайной скоростью. Обычно планирование стратегически важных саммитов, особенно с такими соперниками, как Россия, занимает недели или даже месяцы", - говорится в сообщении. Кроме того, согласно данным телеканала, Трамп в частном порядке заявил советникам, что любая попытка положить конец украинскому конфликту стоит усилий, даже если она в конечном итоге не увенчается успехом.
© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп требовал от своей команды организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее, несмотря на то, что планирование саммитов такого уровня занимает недели и даже месяцы, сообщает телеканал CNN.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
"Трамп оказывал давление на свою команду, чтобы она организовала встречу на этой неделе с необычайной скоростью. Обычно планирование стратегически важных саммитов, особенно с такими соперниками, как Россия, занимает недели или даже месяцы", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно данным телеканала, Трамп в частном порядке заявил советникам, что любая попытка положить конец украинскому конфликту стоит усилий, даже если она в конечном итоге не увенчается успехом.
СМИ: Трамп распорядился убрать портрет Обамы на лестницу
