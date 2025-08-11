В работе нейросети DeepSeek произошел сбой

https://1prime.ru/20250811/deepseek--860580958.html

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Пользователи DeepSeek столкнулись со сбоем в работе нейросети - соответствующие уведомления появляются на главной странице чат-бота, а также на странице проверки статуса сервиса. "Сервис недоступен. Проблема выявлена, сейчас ее решают", - говорится в сообщении на сайте. Там же указано, что произошел крупный сбой. Пользователи, в свою очередь, при попытке ввести запрос получают уведомления "Слишком много запросов, попробуйте позже" и "Проблемы с интернетом, попробуйте позже". По данным сервиса мониторинга сбоев Downdetector на 17.40 мск, за сутки поступило более 3,4 тысячи жалоб от пользователей из РФ на работу DeepSeek. Пользователи сообщают о проблемах работы сайта и мобильного приложения. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.

