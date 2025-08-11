https://1prime.ru/20250811/defitsit-860582334.html
Торговый дефицит Украины может превысить $50 млрд, подсчитали СМИ
2025-08-11T18:42+0300
2025-08-11T18:42+0300
2025-08-11T18:42+0300
Дефицит торгового баланса Украины в 2025 году может превысить 50 млрд долларов
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Импорт на Украину превышает экспорт в два раза, по итогам текущего года дефицит торгового баланса страны может достичь 25% ВВП и превысить показатель в 50 миллиардов долларов, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на экономиста Даниила Монина.
Ссылаясь на данные таможенной службы Украины, издание отмечает, что за первые 6 месяцев этого года импорт товаров на Украину составил 38,8 миллиарда долларов, при этом экспорт - 20 миллиардов долларов, что дало торговый дефицит в 18,3 миллиарда долларов. Если тенденция сохранится, годовой дефицит составит не менее 36,6 миллиарда долларов.
"И это только по товарам. Если учитывать еще и услуги (а там также наблюдается снижение экспорта и рост импорта), то минус (негативное сальдо - ред.) по торговому балансу, по мнению Монина, вырастет по итогам года до 50,5 миллиарда долларов, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. МВФ прогнозирует торговый дефицит для Украины на уровне 46,5 миллиарда долларов, а Нацбанк - рекордные 52,2 миллиарда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Монин уточнил, что это почти на 23,5 миллиарда больше, чем в прошлом году, и соответствует порядка 25% ВВП. По его мнению, при дефиците торгового баланса в 50 миллиардов долларов прекращение внешней помощи в течение года исчерпает резервы Нацбанка Украины, которые сейчас составляют 43 миллиарда долларов, что приведет к девальвации гривны, росту инфляции и спаду экономики.
