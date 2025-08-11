https://1prime.ru/20250811/defitsit-860582334.html

Торговый дефицит Украины может превысить $50 млрд, подсчитали СМИ

Торговый дефицит Украины может превысить $50 млрд, подсчитали СМИ - 11.08.2025, ПРАЙМ

Торговый дефицит Украины может превысить $50 млрд, подсчитали СМИ

Импорт на Украину превышает экспорт в два раза, по итогам текущего года дефицит торгового баланса страны может достичь 25% ВВП и превысить показатель в 50... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T18:42+0300

2025-08-11T18:42+0300

2025-08-11T18:42+0300

экономика

украина

нацбанк

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_dbf7f2437415a08a104ad9b7bd246b7d.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Импорт на Украину превышает экспорт в два раза, по итогам текущего года дефицит торгового баланса страны может достичь 25% ВВП и превысить показатель в 50 миллиардов долларов, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на экономиста Даниила Монина. Ссылаясь на данные таможенной службы Украины, издание отмечает, что за первые 6 месяцев этого года импорт товаров на Украину составил 38,8 миллиарда долларов, при этом экспорт - 20 миллиардов долларов, что дало торговый дефицит в 18,3 миллиарда долларов. Если тенденция сохранится, годовой дефицит составит не менее 36,6 миллиарда долларов. "И это только по товарам. Если учитывать еще и услуги (а там также наблюдается снижение экспорта и рост импорта), то минус (негативное сальдо - ред.) по торговому балансу, по мнению Монина, вырастет по итогам года до 50,5 миллиарда долларов, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. МВФ прогнозирует торговый дефицит для Украины на уровне 46,5 миллиарда долларов, а Нацбанк - рекордные 52,2 миллиарда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Монин уточнил, что это почти на 23,5 миллиарда больше, чем в прошлом году, и соответствует порядка 25% ВВП. По его мнению, при дефиците торгового баланса в 50 миллиардов долларов прекращение внешней помощи в течение года исчерпает резервы Нацбанка Украины, которые сейчас составляют 43 миллиарда долларов, что приведет к девальвации гривны, росту инфляции и спаду экономики.

https://1prime.ru/20250808/ukraina-860457387.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нацбанк, мвф