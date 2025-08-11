https://1prime.ru/20250811/dmitriev-860584595.html

Глава РФПИ оценил реакцию рынка на продолжение диалога между Россией и США

11.08.2025

Глава РФПИ оценил реакцию рынка на продолжение диалога между Россией и США

Рынок считает, что диалог способствует миру, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. | 11.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Рынок считает, что диалог способствует миру, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Рынок считает, что диалог способствуем миру", - написал Дмитриев в соцсети X. Он также отметил, что c прошедшей в среду встречи президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа стоимость акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall упала на 13%. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

