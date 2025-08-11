Доллар дешевеет к мировым валютам

https://1prime.ru/20250811/dollar--860549357.html

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник утром снижается по отношению к другим мировым валютам, в том числе к евро и иене, инвесторы ожидают новые данные по экономике США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.12 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1672 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,164 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,5 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,73 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 98,07 пункта. На этой неделе инвесторы продолжат следить за экономическими данными по США. Так, во вторник станут известны показатели по инфляции в стране. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в США по итогам июля ускорилась до 2,8% с 2,7% в предыдущем месяце. Данные по американской экономике учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США при построении курса дальнейшей денежно-кредитной политики, которая, в свою очередь, может отражаться на курсе доллара. "На данный момент мы ожидаем, что ФРС США вновь начнет цикл смягчения в сентябре... Риски рецессии повышены на 40%, но мы пока не наблюдаем обстоятельств для серии сокращений ставки более чем на 25 базисных пунктов", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста JPMorgan Брюса Касмана (Bruce Kasman).

