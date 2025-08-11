https://1prime.ru/20250811/dollar-860563337.html

Доллар дешевеет к мировым валютам на данных из США и Европы

2025-08-11T12:09+0300

экономика

рынок

сша

европа

япония

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к остальным мировым валютам в понедельник днем опускается, рынки ожидают важные макроэкономические данные из США и Европы на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.05 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1656 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,164 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 147,5 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,73 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 98,17 пункта. Торги в Японии закрыты в понедельник в связи с выходным днем, что может повлиять на объем торгов. На вторник запланирована публикация статистики по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в стране в июле ускорили рост до максимальных с февраля 2,8% после 2,7% в июне, ускорение годовой базовой инфляции ожидается до 3% с 2,9% ранее. Статистика может повлиять на ожидания по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 88% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% годовых с текущего уровня в 4,25-4,5%. На конец года аналитики в основном закладывают ставку в 3,5-3,75% (46,4% экспертов) или 3,75-4% (42,3%). Кроме того, в среду будет опубликована окончательная оценка по инфляции в Германии в июле, в четверг - данные по ВВП Великобритании во втором квартале (первая оценка) и еврозоны (вторая оценка из трех) также во втором квартале.

