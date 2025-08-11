https://1prime.ru/20250811/downdetector-860583880.html

Пользователи YouTube по всему миру пожаловались на сбои

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Пользователи YouTube в мире столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. По данным сайта, в течение дня наблюдалось небольшое количество жалоб на работу YouTube, однако в районе 18.00 мск их число начало увеличиваться. Наибольшее число сообщений о неполадках фиксируется в США - 655 случаев сбоев, они также поступают из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Нидерландов и ряда других стран. Большинство пользователей сервиса жалуются на работу веб-сайта, проигрывание видео, также отмечаются сбои в работе приложения.

