Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пользователи YouTube по всему миру пожаловались на сбои - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250811/downdetector-860583880.html
Пользователи YouTube по всему миру пожаловались на сбои
Пользователи YouTube по всему миру пожаловались на сбои - 11.08.2025, ПРАЙМ
Пользователи YouTube по всему миру пожаловались на сбои
Пользователи YouTube в мире столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T19:39+0300
2025-08-11T19:39+0300
технологии
сша
великобритания
канада
youtube
downdetector
https://cdnn.1prime.ru/img/82874/70/828747054_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2df71eccaee5b97571b4a2808a6a6301.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Пользователи YouTube в мире столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. По данным сайта, в течение дня наблюдалось небольшое количество жалоб на работу YouTube, однако в районе 18.00 мск их число начало увеличиваться. Наибольшее число сообщений о неполадках фиксируется в США - 655 случаев сбоев, они также поступают из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Нидерландов и ряда других стран. Большинство пользователей сервиса жалуются на работу веб-сайта, проигрывание видео, также отмечаются сбои в работе приложения.
https://1prime.ru/20250811/deepseek--860580958.html
сша
великобритания
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82874/70/828747054_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_ffd62294e3aacea3b1a7c77833cd8134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, сша, великобритания, канада, youtube, downdetector
Технологии, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАНАДА, YouTube, Downdetector
19:39 11.08.2025
 
Пользователи YouTube по всему миру пожаловались на сбои

Downdetector: пользователи YouTube со всего мира пожаловались на сбои в работе сервиса

© РИА НовостиYouTube
YouTube - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Пользователи YouTube в мире столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
По данным сайта, в течение дня наблюдалось небольшое количество жалоб на работу YouTube, однако в районе 18.00 мск их число начало увеличиваться.
Наибольшее число сообщений о неполадках фиксируется в США - 655 случаев сбоев, они также поступают из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Нидерландов и ряда других стран.
Большинство пользователей сервиса жалуются на работу веб-сайта, проигрывание видео, также отмечаются сбои в работе приложения.
Китайский ИИ-ассистент DeepSeek - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
В работе нейросети DeepSeek произошел сбой
17:47
 
ТехнологииСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯКАНАДАYouTubeDowndetector
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала