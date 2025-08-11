Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дугин назвал встречу Путина и Трампа катастрофой для политики Запада - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250811/dugin--860565800.html
Дугин назвал встречу Путина и Трампа катастрофой для политики Запада
Дугин назвал встречу Путина и Трампа катастрофой для политики Запада - 11.08.2025, ПРАЙМ
Дугин назвал встречу Путина и Трампа катастрофой для политики Запада
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин считает, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - это... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T13:20+0300
2025-08-11T13:20+0300
политика
россия
общество
сша
запад
аляска
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_e047e1e5ab9326ba1e3ef8249e017245.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин считает, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - это большой прорыв для двусторонних отношений и катастрофа для политики, которая доминирует на Западе. "Сам факт встречи Путина и Трампа, этот саммит российско-американский - это катастрофа для той политики, которая доминировала и доминирует сейчас на Западе... Если эта встреча состоится, это будет большой прорыв, и уже действительно не принципиально, где это произойдет", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. По словам философа, внутри США, на коллективном Западе и вообще в мире есть очень влиятельные силы, которые против этой встречи. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
https://1prime.ru/20250811/cnn-860565630.html
сша
запад
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_6852a8cd09b292c0f20ffaeef61eec61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , сша, запад, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Общество , США, ЗАПАД, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
13:20 11.08.2025
 
Дугин назвал встречу Путина и Трампа катастрофой для политики Запада

Политолог Дугин: встреча Путина и Трампа станет катастрофой для политики Запада

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин считает, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - это большой прорыв для двусторонних отношений и катастрофа для политики, которая доминирует на Западе.
"Сам факт встречи Путина и Трампа, этот саммит российско-американский - это катастрофа для той политики, которая доминировала и доминирует сейчас на Западе... Если эта встреча состоится, это будет большой прорыв, и уже действительно не принципиально, где это произойдет", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
По словам философа, внутри США, на коллективном Западе и вообще в мире есть очень влиятельные силы, которые против этой встречи.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
СМИ: Трамп требовал от команды быстрее организовать встречу с Путиным
13:13
 
ПолитикаРОССИЯОбществоСШАЗАПАДАляскаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала