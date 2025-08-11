Дугин назвал встречу Путина и Трампа катастрофой для политики Запада

https://1prime.ru/20250811/dugin--860565800.html

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин считает, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - это большой прорыв для двусторонних отношений и катастрофа для политики, которая доминирует на Западе. "Сам факт встречи Путина и Трампа, этот саммит российско-американский - это катастрофа для той политики, которая доминировала и доминирует сейчас на Западе... Если эта встреча состоится, это будет большой прорыв, и уже действительно не принципиально, где это произойдет", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. По словам философа, внутри США, на коллективном Западе и вообще в мире есть очень влиятельные силы, которые против этой встречи. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

