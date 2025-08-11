https://1prime.ru/20250811/earthquake-860585244.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7 - 11.08.2025, ПРАЙМ
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T21:24+0300
2025-08-11T21:24+0300
2025-08-11T21:24+0300
камчатка
землетрясение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860107193_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_fa2e2509f8f140e89a0ff3e6e7d539b7.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН). "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 347. Глубина (в километрах): 41,5. Магнитуда: 5,7", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://1prime.ru/20250810/turtsiya-860543289.html
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860107193_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_fea14dfa4274139a5c61c7abc5f2e3ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, землетрясение
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 347. Глубина (в километрах): 41,5. Магнитуда: 5,7", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
В Турции уточнили данные о последствиях землетрясения в провинции Балыкесир