МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН). "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 347. Глубина (в километрах): 41,5. Магнитуда: 5,7", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
21:24 11.08.2025
 
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 347. Глубина (в километрах): 41,5. Магнитуда: 5,7", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
