https://1prime.ru/20250811/ekspert-860546784.html
Эксперт рассказала о мошеннических предложениях на онлайн-площадках
Эксперт рассказала о мошеннических предложениях на онлайн-площадках - 11.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о мошеннических предложениях на онлайн-площадках
Многочисленные предложения товаров "тяжелого люкса", дорогостоящей техники, косметики или продуктов с большими скидками на онлайн-площадках часто бывают связаны | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T05:16+0300
2025-08-11T05:16+0300
2025-08-11T05:16+0300
финансы
бизнес
ольга дайнеко
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860546784.jpg?1754878588
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Многочисленные предложения товаров "тяжелого люкса", дорогостоящей техники, косметики или продуктов с большими скидками на онлайн-площадках часто бывают связаны с мошенническими схемами, рассказала РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.
"Telegram-каналы, фейковые онлайн-магазины, сообщества в соцсетях предлагают морепродукты, икру, цифровую технику, нишевую парфюмерию, одежду и обувь, наручные часы известных брендов и многое другое", - сказала Дайнеко. Однако большие скидки и слишком низкие цены должны насторожить покупателя, поскольку это, по словам эксперта, признак мошенничества.
Она назвала и другие признаки схем: на площадках выкладывается большое количество профессиональных фотографий, видео складов с разгрузкой "свежих партий" товара. Они имеют сотни тысяч подписчиков и регулярно публикуют скриншоты отзывов благодарных покупателей, как правило в одной стилистике, с идеальной орфографией, пунктуацией, при этом без какой-либо возможности обратной связи.
"Спрос стимулируется, а бдительность притупляется шикарными условиями продавца: многочисленными акциями - например, 2+1=4, доставкой в любую точку страны и программами "кэшбека" при рекомендации товара другим потенциальным покупателям. Нередко контент пестрит личной жизнью продавца, где он энергичный, загорелый, радостный и очевидно благополучный - разве такой может обмануть? Да и тысячи подписчиков врать не станут. Заявки на товар обычно обрабатываются в мессенджере", - рассказала Дайнеко.
В большинстве случаев мошенники обещают поставить товар на условиях предоплаты от 20% до 100% стоимости, а после получения денег сроки поставки затягиваются якобы из-за проблем на таможне, болезни "байера", европейских праздников, бюрократической волокиты, ДТП с фурой, везущей товар, и так далее. В конце концов потерявший терпение покупатель блокируется, либо получает посылку с поддельным товаром.
Также мошенники могут действовать под видом известного бренда, предлагающего вкладываться в ювелирные изделия и драгоценные камни. "Мошенники активно изучают комментарии и вопросы на официальных интернет-ресурсах реального производителя эксклюзива и связываются с потенциальными покупателями под видом его представителей. Обещают цену "без аукциона", но при условии предоплаты или внесения "обеспечительного платежа". После получения денег продавец, разумеется, больше на связь не выходит", - рассказала эксперт.
Эксперт советует не доверять необычно низким ценам на товар, критически относиться к хвалебным отзывам, и главное – не переходить по присланным ссылкам и QR-кодам из писем. "Сайты, на которые уведут такие ссылки, окажутся подделкой, а вот деньги за "товар" будут потеряны настоящие", – сказала она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, бизнес, ольга дайнеко, минфин
Финансы, Бизнес, Ольга Дайнеко, Минфин
Эксперт рассказала о мошеннических предложениях на онлайн-площадках
Эксперт Дайнеко предупредила о мошеннических схемах на онлайн-площадках
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Многочисленные предложения товаров "тяжелого люкса", дорогостоящей техники, косметики или продуктов с большими скидками на онлайн-площадках часто бывают связаны с мошенническими схемами, рассказала РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.
"Telegram-каналы, фейковые онлайн-магазины, сообщества в соцсетях предлагают морепродукты, икру, цифровую технику, нишевую парфюмерию, одежду и обувь, наручные часы известных брендов и многое другое", - сказала Дайнеко. Однако большие скидки и слишком низкие цены должны насторожить покупателя, поскольку это, по словам эксперта, признак мошенничества.
Она назвала и другие признаки схем: на площадках выкладывается большое количество профессиональных фотографий, видео складов с разгрузкой "свежих партий" товара. Они имеют сотни тысяч подписчиков и регулярно публикуют скриншоты отзывов благодарных покупателей, как правило в одной стилистике, с идеальной орфографией, пунктуацией, при этом без какой-либо возможности обратной связи.
"Спрос стимулируется, а бдительность притупляется шикарными условиями продавца: многочисленными акциями - например, 2+1=4, доставкой в любую точку страны и программами "кэшбека" при рекомендации товара другим потенциальным покупателям. Нередко контент пестрит личной жизнью продавца, где он энергичный, загорелый, радостный и очевидно благополучный - разве такой может обмануть? Да и тысячи подписчиков врать не станут. Заявки на товар обычно обрабатываются в мессенджере", - рассказала Дайнеко.
В большинстве случаев мошенники обещают поставить товар на условиях предоплаты от 20% до 100% стоимости, а после получения денег сроки поставки затягиваются якобы из-за проблем на таможне, болезни "байера", европейских праздников, бюрократической волокиты, ДТП с фурой, везущей товар, и так далее. В конце концов потерявший терпение покупатель блокируется, либо получает посылку с поддельным товаром.
Также мошенники могут действовать под видом известного бренда, предлагающего вкладываться в ювелирные изделия и драгоценные камни. "Мошенники активно изучают комментарии и вопросы на официальных интернет-ресурсах реального производителя эксклюзива и связываются с потенциальными покупателями под видом его представителей. Обещают цену "без аукциона", но при условии предоплаты или внесения "обеспечительного платежа". После получения денег продавец, разумеется, больше на связь не выходит", - рассказала эксперт.
Эксперт советует не доверять необычно низким ценам на товар, критически относиться к хвалебным отзывам, и главное – не переходить по присланным ссылкам и QR-кодам из писем. "Сайты, на которые уведут такие ссылки, окажутся подделкой, а вот деньги за "товар" будут потеряны настоящие", – сказала она.