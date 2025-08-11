https://1prime.ru/20250811/ekspert-860546784.html

Эксперт рассказала о мошеннических предложениях на онлайн-площадках

Эксперт рассказала о мошеннических предложениях на онлайн-площадках - 11.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала о мошеннических предложениях на онлайн-площадках

Многочисленные предложения товаров "тяжелого люкса", дорогостоящей техники, косметики или продуктов с большими скидками на онлайн-площадках часто бывают связаны | 11.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Многочисленные предложения товаров "тяжелого люкса", дорогостоящей техники, косметики или продуктов с большими скидками на онлайн-площадках часто бывают связаны с мошенническими схемами, рассказала РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко. "Telegram-каналы, фейковые онлайн-магазины, сообщества в соцсетях предлагают морепродукты, икру, цифровую технику, нишевую парфюмерию, одежду и обувь, наручные часы известных брендов и многое другое", - сказала Дайнеко. Однако большие скидки и слишком низкие цены должны насторожить покупателя, поскольку это, по словам эксперта, признак мошенничества. Она назвала и другие признаки схем: на площадках выкладывается большое количество профессиональных фотографий, видео складов с разгрузкой "свежих партий" товара. Они имеют сотни тысяч подписчиков и регулярно публикуют скриншоты отзывов благодарных покупателей, как правило в одной стилистике, с идеальной орфографией, пунктуацией, при этом без какой-либо возможности обратной связи. "Спрос стимулируется, а бдительность притупляется шикарными условиями продавца: многочисленными акциями - например, 2+1=4, доставкой в любую точку страны и программами "кэшбека" при рекомендации товара другим потенциальным покупателям. Нередко контент пестрит личной жизнью продавца, где он энергичный, загорелый, радостный и очевидно благополучный - разве такой может обмануть? Да и тысячи подписчиков врать не станут. Заявки на товар обычно обрабатываются в мессенджере", - рассказала Дайнеко. В большинстве случаев мошенники обещают поставить товар на условиях предоплаты от 20% до 100% стоимости, а после получения денег сроки поставки затягиваются якобы из-за проблем на таможне, болезни "байера", европейских праздников, бюрократической волокиты, ДТП с фурой, везущей товар, и так далее. В конце концов потерявший терпение покупатель блокируется, либо получает посылку с поддельным товаром. Также мошенники могут действовать под видом известного бренда, предлагающего вкладываться в ювелирные изделия и драгоценные камни. "Мошенники активно изучают комментарии и вопросы на официальных интернет-ресурсах реального производителя эксклюзива и связываются с потенциальными покупателями под видом его представителей. Обещают цену "без аукциона", но при условии предоплаты или внесения "обеспечительного платежа". После получения денег продавец, разумеется, больше на связь не выходит", - рассказала эксперт. Эксперт советует не доверять необычно низким ценам на товар, критически относиться к хвалебным отзывам, и главное – не переходить по присланным ссылкам и QR-кодам из писем. "Сайты, на которые уведут такие ссылки, окажутся подделкой, а вот деньги за "товар" будут потеряны настоящие", – сказала она.

2025

Новости

