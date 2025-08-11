Биржи Европы в понедельник преимущественно снизились

https://1prime.ru/20250811/europe-860583694.html

Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно снизились, свидетельствуют данные бирж. | 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно снизились, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,37% - до 9 129,71 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,57% - до 7 698,52 пункта, немецкий DAX - на 0,34%, до 24 081,34 пункта. Во вторник Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в стране. Аналитики ждут, что показатель в апреле-июне сохранился на уровне марта-мая в 4,7%. В этот же день выйдут данные по индексу доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Ожидается снижение показателя в августе до 40 пунктов с 52,7 пункта в июле. В среду же будет опубликована окончательная оценка динамики потребительских цен в стране. Согласно предварительным данным, годовая инфляция в Германии по итогам июля осталась на уровне июня в 2%.

