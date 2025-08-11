Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС усилит контроль за ценами на жизненно важные лекарства - 11.08.2025, ПРАЙМ
ФАС усилит контроль за ценами на жизненно важные лекарства
ФАС усилит контроль за ценами на жизненно важные лекарства - 11.08.2025, ПРАЙМ
ФАС усилит контроль за ценами на жизненно важные лекарства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с 1 сентября усилит в РФ контроль за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T03:00+0300
2025-08-11T03:00+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с 1 сентября усилит в РФ контроль за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для медицинского применения (ЖНВЛП), рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "С 1 сентября вступит в силу постановление правительства РФ о правилах регулирования отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для медицинского применения (ЖНВЛП). ФАС будет проводить экономический анализ на предмет обоснованности заявленных цен при ее государственной регистрации и перерегистрации. Такой контроль позволит выявлять случаи неоправданного повышения цен и своевременно реагировать на них", - сказал Леонов. По словам парламентария, будут введены новые процедуры и сроки для регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен производителей таких лекарств. "Общий срок процедуры составит не более 26 рабочих дней со дня подачи заявления. Благодаря этому производители смогут быстрее выводить свою продукцию на рынок, обеспечивая своевременное поступление необходимых медикаментов пациентам", - отметил он. Кроме того, Леонов уточнил, что власти субъектов РФ будут обязаны устанавливать предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактической отпускной цене производителя в соответствии с методикой ФАС. "Немаловажно, что оптовые организации смогут формировать розничные цены на ЖНВЛП с оптовой и розничной надбавкой к фактической отпускной цене производителя в сумме, не превышающей предельный размер оптовых и розничных надбавок, установленный субъектом. Это предотвратит чрезмерное увеличение конечных цен на медикаменты и сделает лекарства доступнее для населения", - подчеркнул он. По его мнению, данные меры позволят повысить прозрачность ценообразования, а также предотвратить необоснованное завышение цен, что в результате сможет гарантировать доступность жизненно необходимых препаратов даже для социально уязвимых слоев населения.
03:00 11.08.2025
 
ФАС усилит контроль за ценами на жизненно важные лекарства

Депутат Леонов: ФАС усилит контроль за ценами на жизненно необходимые лекарства

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с 1 сентября усилит в РФ контроль за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для медицинского применения (ЖНВЛП), рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"С 1 сентября вступит в силу постановление правительства РФ о правилах регулирования отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для медицинского применения (ЖНВЛП). ФАС будет проводить экономический анализ на предмет обоснованности заявленных цен при ее государственной регистрации и перерегистрации. Такой контроль позволит выявлять случаи неоправданного повышения цен и своевременно реагировать на них", - сказал Леонов.
По словам парламентария, будут введены новые процедуры и сроки для регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен производителей таких лекарств.
"Общий срок процедуры составит не более 26 рабочих дней со дня подачи заявления. Благодаря этому производители смогут быстрее выводить свою продукцию на рынок, обеспечивая своевременное поступление необходимых медикаментов пациентам", - отметил он.
Кроме того, Леонов уточнил, что власти субъектов РФ будут обязаны устанавливать предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактической отпускной цене производителя в соответствии с методикой ФАС.
"Немаловажно, что оптовые организации смогут формировать розничные цены на ЖНВЛП с оптовой и розничной надбавкой к фактической отпускной цене производителя в сумме, не превышающей предельный размер оптовых и розничных надбавок, установленный субъектом. Это предотвратит чрезмерное увеличение конечных цен на медикаменты и сделает лекарства доступнее для населения", - подчеркнул он.
По его мнению, данные меры позволят повысить прозрачность ценообразования, а также предотвратить необоснованное завышение цен, что в результате сможет гарантировать доступность жизненно необходимых препаратов даже для социально уязвимых слоев населения.
 
