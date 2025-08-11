https://1prime.ru/20250811/fas-860555541.html
ФАС признала ненадлежащей рекламу автокредита "Сбербанка"
ФАС признала ненадлежащей рекламу автокредита "Сбербанка"
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу автокредита "Сбербанка", которая распространялась с помощью сервиса "Яндекс Директ", организациям грозит административный штраф, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС предписала Сбербанку и Яндексу прекратить распространение ненадлежащей рекламы. Организациям грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на интернет-рекламу автокредита "Сбербанка", которая распространялась с помощью "Яндекс Директа". Как указывает служба, рекламный баннер в интернете содержал сведения о возможности получения кредита на приобретение транспортного средства, но в тексте отсутствовала предусмотренная законодательством о рекламе предупреждающая фраза: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски". "Ведомство возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей и выдало ПАО "Сбербанк России" и ООО "Яндекс" предписания о прекращении нарушения", - добавляется в сообщении.
