ФАС заблокировала более девяти миллионов карточек товаров на маркетплейсах
ФАС заблокировала более девяти миллионов карточек товаров на маркетплейсах
2025-08-11T13:03+0300
2025-08-11T13:03+0300
бизнес
россия
рф
фас рф
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Более 9,6 миллиона карточек товаров заблокировано на маркетплейсах из-за жалоб правообладателей за 2,5 года - с начала 2023 по июнь 2025 года, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. "ФАС: более 9,6 миллиона карточек товаров заблокировано на маркетплейсах по жалобам правообладателей. Речь идет о карточках с неподтвержденной информацией об оригинальности товаров, заблокированных площадками с начала 2023 года по июнь 2025 года", - говорится в сообщении. Как отметили в службе, провести такую работу позволили ранее подписанные добросовестные практики по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами для предотвращения реализации контрафактной продукции. "Следование им является востребованным механизмом в соблюдении интересов всех участников рынка; хорошим примером саморегулирования отрасли; большим шагом в деле защиты правообладателей", - добавили в ФАС РФ.
бизнес, россия, рф, фас рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ, ФАС РФ
13:03 11.08.2025
 
ФАС заблокировала более девяти миллионов карточек товаров на маркетплейсах

ФАС: более 9,6 миллиона карточек товаров заблокировано на маркетплейсах за 2,5 года

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Более 9,6 миллиона карточек товаров заблокировано на маркетплейсах из-за жалоб правообладателей за 2,5 года - с начала 2023 по июнь 2025 года, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
"ФАС: более 9,6 миллиона карточек товаров заблокировано на маркетплейсах по жалобам правообладателей. Речь идет о карточках с неподтвержденной информацией об оригинальности товаров, заблокированных площадками с начала 2023 года по июнь 2025 года", - говорится в сообщении.
Как отметили в службе, провести такую работу позволили ранее подписанные добросовестные практики по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами для предотвращения реализации контрафактной продукции.
"Следование им является востребованным механизмом в соблюдении интересов всех участников рынка; хорошим примером саморегулирования отрасли; большим шагом в деле защиты правообладателей", - добавили в ФАС РФ.
БизнесРОССИЯРФФАС РФ
 
 
