ФАС заблокировала более девяти миллионов карточек товаров на маркетплейсах

бизнес

россия

рф

фас рф

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Более 9,6 миллиона карточек товаров заблокировано на маркетплейсах из-за жалоб правообладателей за 2,5 года - с начала 2023 по июнь 2025 года, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. "ФАС: более 9,6 миллиона карточек товаров заблокировано на маркетплейсах по жалобам правообладателей. Речь идет о карточках с неподтвержденной информацией об оригинальности товаров, заблокированных площадками с начала 2023 года по июнь 2025 года", - говорится в сообщении. Как отметили в службе, провести такую работу позволили ранее подписанные добросовестные практики по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами для предотвращения реализации контрафактной продукции. "Следование им является востребованным механизмом в соблюдении интересов всех участников рынка; хорошим примером саморегулирования отрасли; большим шагом в деле защиты правообладателей", - добавили в ФАС РФ.

