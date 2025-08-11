https://1prime.ru/20250811/fas-860565477.html
ФАС заблокировала более девяти миллионов карточек товаров на маркетплейсах
ФАС заблокировала более девяти миллионов карточек товаров на маркетплейсах - 11.08.2025, ПРАЙМ
ФАС заблокировала более девяти миллионов карточек товаров на маркетплейсах
Более 9,6 миллиона карточек товаров заблокировано на маркетплейсах из-за жалоб правообладателей за 2,5 года - с начала 2023 по июнь 2025 года, сообщили в... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T13:03+0300
2025-08-11T13:03+0300
2025-08-11T13:03+0300
бизнес
россия
рф
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Более 9,6 миллиона карточек товаров заблокировано на маркетплейсах из-за жалоб правообладателей за 2,5 года - с начала 2023 по июнь 2025 года, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. "ФАС: более 9,6 миллиона карточек товаров заблокировано на маркетплейсах по жалобам правообладателей. Речь идет о карточках с неподтвержденной информацией об оригинальности товаров, заблокированных площадками с начала 2023 года по июнь 2025 года", - говорится в сообщении. Как отметили в службе, провести такую работу позволили ранее подписанные добросовестные практики по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами для предотвращения реализации контрафактной продукции. "Следование им является востребованным механизмом в соблюдении интересов всех участников рынка; хорошим примером саморегулирования отрасли; большим шагом в деле защиты правообладателей", - добавили в ФАС РФ.
https://1prime.ru/20250704/biznes-859170131.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, фас рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ, ФАС РФ
ФАС заблокировала более девяти миллионов карточек товаров на маркетплейсах
ФАС: более 9,6 миллиона карточек товаров заблокировано на маркетплейсах за 2,5 года
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Более 9,6 миллиона карточек товаров заблокировано на маркетплейсах из-за жалоб правообладателей за 2,5 года - с начала 2023 по июнь 2025 года, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
"ФАС: более 9,6 миллиона карточек товаров заблокировано на маркетплейсах по жалобам правообладателей. Речь идет о карточках с неподтвержденной информацией об оригинальности товаров, заблокированных площадками с начала 2023 года по июнь 2025 года", - говорится в сообщении.
Как отметили в службе, провести такую работу позволили ранее подписанные добросовестные практики по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами для предотвращения реализации контрафактной продукции.
"Следование им является востребованным механизмом в соблюдении интересов всех участников рынка; хорошим примером саморегулирования отрасли; большим шагом в деле защиты правообладателей", - добавили в ФАС РФ.
Онлайн-площадки и торговые сети объединились против скидок на маркетплейсах