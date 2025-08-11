https://1prime.ru/20250811/frs-860585778.html
СМИ: Белый дом рассматривает трех кандидатов на пост главы ФРС
СМИ: Белый дом рассматривает трех кандидатов на пост главы ФРС - 11.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Белый дом рассматривает трех кандидатов на пост главы ФРС
Белый дом рассматривает двух заместителей главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман и Филипа Джефферсона, а также руководителя Федерального... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T22:28+0300
2025-08-11T22:28+0300
2025-08-11T22:28+0300
политика
мировая экономика
сша
дональд трамп
скотт бессент
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/03/841370355_0:562:3000:2250_1920x0_80_0_0_1d54365819d8f0042acbc8edc877c051.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Белый дом рассматривает двух заместителей главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман и Филипа Джефферсона, а также руководителя Федерального резервного банка Далласа Лори Логан в качестве главных кандидатов в кресло председателя ФРС, сообщили Блумберг представители американской администрации. "Министр финансов Скотт Бессент, который руководит поиском, в ближайшие недели проведет собеседования с другими кандидатами… Ожидается, что президент (США Дональд Трамп - ред.) сделает окончательное заявление этой осенью", - говорится в публикации. По данным собеседников агентства, среди альтернативных вариантов также рассматриваются директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, член совета управляющих ФРС Кристовер Уоллер, экономист Марк Самерлин, а также бывшие представители Федрезерва Кевин Уорш и Джеймс Буллард. При этом отмечается, что выдвижении любых кандидатур, которые не входят в руководство ФРС, потребует от Белого дома получить дополнительное одобрение со стороны сената. "Возможности Трампа по замене Пауэлла могут оказаться более ограниченными, чем обычно. Председатель ФРС покидает центральный банк по истечении срока своих полномочий. Но Пауэлл отказался сообщить, покинет ли он пост в мае (2026 года - ред.). Если он захочет, то может остаться на посту управляющего до 2028-го", - указывается материале.
https://1prime.ru/20250731/tramp-860168472.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/03/841370355_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_07a94d654f4f4da0224b02fbb958472b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп, скотт бессент, федрезерв
Политика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Федрезерв
СМИ: Белый дом рассматривает трех кандидатов на пост главы ФРС
Bloomberg узнало о трех основных кандидатах на пост главы ФРС
ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Белый дом рассматривает двух заместителей главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман и Филипа Джефферсона, а также руководителя Федерального резервного банка Далласа Лори Логан в качестве главных кандидатов в кресло председателя ФРС, сообщили Блумберг представители американской администрации.
"Министр финансов Скотт Бессент, который руководит поиском, в ближайшие недели проведет собеседования с другими кандидатами… Ожидается, что президент (США Дональд Трамп - ред.) сделает окончательное заявление этой осенью", - говорится в публикации.
По данным собеседников агентства, среди альтернативных вариантов также рассматриваются директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, член совета управляющих ФРС Кристовер Уоллер, экономист Марк Самерлин, а также бывшие представители Федрезерва Кевин Уорш и Джеймс Буллард.
При этом отмечается, что выдвижении любых кандидатур, которые не входят в руководство ФРС, потребует от Белого дома получить дополнительное одобрение со стороны сената.
"Возможности Трампа по замене Пауэлла могут оказаться более ограниченными, чем обычно. Председатель ФРС покидает центральный банк по истечении срока своих полномочий. Но Пауэлл отказался сообщить, покинет ли он пост в мае (2026 года - ред.). Если он захочет, то может остаться на посту управляющего до 2028-го", - указывается материале.
Трамп назвал главу ФРС Пауэлла "полным неудачником"