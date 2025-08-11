Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нереалистично": СМИ оценили позицию Украины по территориальным уступкам
Политика
"Нереалистично": СМИ оценили позицию Украины по территориальным уступкам
"Нереалистично": СМИ оценили позицию Украины по территориальным уступкам - 11.08.2025, ПРАЙМ
"Нереалистично": СМИ оценили позицию Украины по территориальным уступкам
Принципиальная позиция Киева, не желающего идти на территориальные уступки в контексте урегулирования конфликта, нереалистична на фоне проигрыша Украины на поле | 11.08.2025, ПРАЙМ
политика
мировая экономика
киев
украина
рф
владимир зеленский
юрий ушаков
стив уиткофф
financial times
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Принципиальная позиция Киева, не желающего идти на территориальные уступки в контексте урегулирования конфликта, нереалистична на фоне проигрыша Украины на поле боя, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман. "Позиция Киева о невозможности уступки территорий принципиальна, но в нынешних условиях она нереалистична", - отмечает автор статьи. Рахман указывает на то, что самые убедительные аналитические данные, с которыми он ознакомился, говорят о том, что Украина медленно проигрывает, а проблема с человеческими ресурсами на линии фронта становится всё более острой. По мнению обозревателя, де-факто признание контроля РФ над рядом территорий, это "в контексте более широкого мирного соглашения может быть необходимым". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
мировая экономика, киев, украина, рф, владимир зеленский, юрий ушаков, стив уиткофф, financial times
Политика, Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, РФ, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Financial Times
08:51 11.08.2025
 
"Нереалистично": СМИ оценили позицию Украины по территориальным уступкам

FT: позиция Киева по территориальным уступкам нереалистична

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Принципиальная позиция Киева, не желающего идти на территориальные уступки в контексте урегулирования конфликта, нереалистична на фоне проигрыша Украины на поле боя, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.
"Позиция Киева о невозможности уступки территорий принципиальна, но в нынешних условиях она нереалистична", - отмечает автор статьи.
Рахман указывает на то, что самые убедительные аналитические данные, с которыми он ознакомился, говорят о том, что Украина медленно проигрывает, а проблема с человеческими ресурсами на линии фронта становится всё более острой.
По мнению обозревателя, де-факто признание контроля РФ над рядом территорий, это "в контексте более широкого мирного соглашения может быть необходимым".
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
СМИ: Вэнс добился в Британии прогресса по завершению украинского конфликта
