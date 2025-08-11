https://1prime.ru/20250811/ft-860563514.html

Итальянская Fincantieri подала в суд на "дочку" компании США

Итальянская Fincantieri подала в суд на "дочку" компании США - 11.08.2025, ПРАЙМ

Итальянская Fincantieri подала в суд на "дочку" компании США

Итальянская судостроительная компания Fincantieri подала в суд на компанию Paroc, дочернее предприятие американской Owens Corning, за поставку "изначально... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T12:13+0300

2025-08-11T12:13+0300

2025-08-11T12:13+0300

экономика

бизнес

хельсинки

financial times

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76343/42/763434227_0:220:3872:2398_1920x0_80_0_0_31c924cfe168a4583fdbb4b787e5ff69.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Итальянская судостроительная компания Fincantieri подала в суд на компанию Paroc, дочернее предприятие американской Owens Corning, за поставку "изначально небезопасных" теплоизоляционных панелей и понесенных в связи с этим убытков в размере свыше 100 миллионов долларов, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на судебный документ. "Итальянская судостроительная компания Fincantieri подала в суд на американского поставщика после того, как, предположительно, понесла ущерб в размере более 100 миллионов долларов из-за "мошеннически" сертифицированных теплоизоляционных панелей для своих судов", - говорится в публикации. По данным издания, Fincantieri подала в суд на базирующуюся в Хельсинки Paroc за то, что та якобы продала "изначально небезопасную" продукцию, которой впоследствии оснастили несколько судов. В частности, рейс одного из них в 2023 году был отложен из-за угрозы безопасности. Как напоминает газета, в результате испытаний, проведенных в 2023 году датскими морскими властями после жалобы еще одного производителя панелей, было установлено, что панели Paroc могут выдержать воздействие огня в течение лишь 45 минут вместо часа, как того требует законодательство Евросоюза. По итогам проверки Paroc лишилась сертификатов безопасности, которые, как утверждается в иске, она изначально получила якобы "под ложным предлогом". "Кроме причинения экономического ущерба в размере более 100 миллионов долларов, отзыв продукции из соображений безопасности нанес компании Fincantieri большой удар по её репутации и доброму имени в отрасли", - цитирует издание иск компании. Financial Times добавляет, что Owens Corning осведомлена о судебном разбирательстве с участием её дочерней компании.

https://1prime.ru/20250808/tramp-860482608.html

хельсинки

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, хельсинки, financial times, ес