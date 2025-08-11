https://1prime.ru/20250811/ft-860563514.html
Итальянская Fincantieri подала в суд на "дочку" компании США
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Итальянская судостроительная компания Fincantieri подала в суд на компанию Paroc, дочернее предприятие американской Owens Corning, за поставку "изначально небезопасных" теплоизоляционных панелей и понесенных в связи с этим убытков в размере свыше 100 миллионов долларов, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на судебный документ. "Итальянская судостроительная компания Fincantieri подала в суд на американского поставщика после того, как, предположительно, понесла ущерб в размере более 100 миллионов долларов из-за "мошеннически" сертифицированных теплоизоляционных панелей для своих судов", - говорится в публикации. По данным издания, Fincantieri подала в суд на базирующуюся в Хельсинки Paroc за то, что та якобы продала "изначально небезопасную" продукцию, которой впоследствии оснастили несколько судов. В частности, рейс одного из них в 2023 году был отложен из-за угрозы безопасности. Как напоминает газета, в результате испытаний, проведенных в 2023 году датскими морскими властями после жалобы еще одного производителя панелей, было установлено, что панели Paroc могут выдержать воздействие огня в течение лишь 45 минут вместо часа, как того требует законодательство Евросоюза. По итогам проверки Paroc лишилась сертификатов безопасности, которые, как утверждается в иске, она изначально получила якобы "под ложным предлогом". "Кроме причинения экономического ущерба в размере более 100 миллионов долларов, отзыв продукции из соображений безопасности нанес компании Fincantieri большой удар по её репутации и доброму имени в отрасли", - цитирует издание иск компании. Financial Times добавляет, что Owens Corning осведомлена о судебном разбирательстве с участием её дочерней компании.
