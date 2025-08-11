https://1prime.ru/20250811/fyuchersy-860572748.html
Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются в ожидании данных об инфляции в США
Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются в ожидании данных об инфляции в США - 11.08.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются в ожидании данных об инфляции в США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут с началом новой недели, инвесторы ожидают публикации макроэкономических показателей, в частности, о... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T15:12+0300
2025-08-11T15:12+0300
2025-08-11T15:12+0300
экономика
рынок
индексы
сша
китай
goldman sachs
amd
financial times
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут с началом новой недели, инвесторы ожидают публикации макроэкономических показателей, в частности, о росте потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,27%, до 44 398 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,04%, до 23 724 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,13%, до 6 422 пунктов. Во вторник станут известны данные об инфляции в США по итогам июля. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция ускорилась до 2,8% с 2,7% месяцем ранее. При этом только за июль ожидается, напротив, угасание динамики увеличения индекса потребительских цен - до 0,2% после роста на 0,3% в июне. Эти данные дополнительно важны, ведь вводимые американской администрацией новые повышенные пошлины по отношению к товарам из целого ряда стран предвещают новый всплеск инфляции в самих Штатах. Так, один из крупнейших американских банков Goldman Sаchs прогнозирует рост инфляции до конца этого года на уровне 3,2%, исходя из оценки, что показатель без учета пошлин мог бы, напротив, замедлиться от текущих уровней до 2,4%, передает агентство Блумберг. Дело в том, что согласно исследованиям аналитиков того же Goldman Sachs, которые приводит Блумберг все большая доля издержек, связанных с импортными пошлинами, введенными США, будет покрываться потребителями, а не компаниями. И если конкретно в июне американские потребители покрыли 22% расходов от уже существующих импортных пошлин, то их доля может вырасти до 67%, и то при сохранении прежних уровней пошлин, согласно оценке аналитиков Goldman Sachs совместно с Яном Хатциусом (Jan Hatzius), на которую указывает Блумберг. Тем временем акции производителя процессоров AMD снижаются в цене примерно на 1,5% на предторгах. Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщила о том, что Nvidia и AMD согласились платить властям США 15% выручки от продажи своих новых чипов в Китае в обмен на экспортные лицензии.
https://1prime.ru/20250808/fyuchersy-860472087.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_d1c5ef401c6894375cecebeb0783c86a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, сша, китай, goldman sachs, amd, financial times, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, США, КИТАЙ, Goldman Sachs, AMD, Financial Times, Nasdaq Composite
Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются в ожидании данных об инфляции в США
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут с началом новой недели
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут с началом новой недели, инвесторы ожидают публикации макроэкономических показателей, в частности, о росте потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,27%, до 44 398 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,04%, до 23 724 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,13%, до 6 422 пунктов.
Во вторник станут известны данные об инфляции в США по итогам июля. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция ускорилась до 2,8% с 2,7% месяцем ранее. При этом только за июль ожидается, напротив, угасание динамики увеличения индекса потребительских цен - до 0,2% после роста на 0,3% в июне.
Эти данные дополнительно важны, ведь вводимые американской администрацией новые повышенные пошлины по отношению к товарам из целого ряда стран предвещают новый всплеск инфляции в самих Штатах.
Так, один из крупнейших американских банков Goldman Sаchs прогнозирует рост инфляции до конца этого года на уровне 3,2%, исходя из оценки, что показатель без учета пошлин мог бы, напротив, замедлиться от текущих уровней до 2,4%, передает агентство Блумберг.
Дело в том, что согласно исследованиям аналитиков того же Goldman Sachs, которые приводит Блумберг все большая доля издержек, связанных с импортными пошлинами, введенными США, будет покрываться потребителями, а не компаниями.
И если конкретно в июне американские потребители покрыли 22% расходов от уже существующих импортных пошлин, то их доля может вырасти до 67%, и то при сохранении прежних уровней пошлин, согласно оценке аналитиков Goldman Sachs совместно с Яном Хатциусом (Jan Hatzius), на которую указывает Блумберг.
Тем временем акции производителя процессоров AMD снижаются в цене примерно на 1,5% на предторгах. Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщила о том, что Nvidia и AMD согласились платить властям США 15% выручки от продажи своих новых чипов в Китае в обмен на экспортные лицензии.
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут