Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются в ожидании данных об инфляции в США

Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются в ожидании данных об инфляции в США

2025-08-11T15:12+0300

2025-08-11T15:12+0300

2025-08-11T15:12+0300

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут с началом новой недели, инвесторы ожидают публикации макроэкономических показателей, в частности, о росте потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,27%, до 44 398 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,04%, до 23 724 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,13%, до 6 422 пунктов. Во вторник станут известны данные об инфляции в США по итогам июля. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция ускорилась до 2,8% с 2,7% месяцем ранее. При этом только за июль ожидается, напротив, угасание динамики увеличения индекса потребительских цен - до 0,2% после роста на 0,3% в июне. Эти данные дополнительно важны, ведь вводимые американской администрацией новые повышенные пошлины по отношению к товарам из целого ряда стран предвещают новый всплеск инфляции в самих Штатах. Так, один из крупнейших американских банков Goldman Sаchs прогнозирует рост инфляции до конца этого года на уровне 3,2%, исходя из оценки, что показатель без учета пошлин мог бы, напротив, замедлиться от текущих уровней до 2,4%, передает агентство Блумберг. Дело в том, что согласно исследованиям аналитиков того же Goldman Sachs, которые приводит Блумберг все большая доля издержек, связанных с импортными пошлинами, введенными США, будет покрываться потребителями, а не компаниями. И если конкретно в июне американские потребители покрыли 22% расходов от уже существующих импортных пошлин, то их доля может вырасти до 67%, и то при сохранении прежних уровней пошлин, согласно оценке аналитиков Goldman Sachs совместно с Яном Хатциусом (Jan Hatzius), на которую указывает Блумберг. Тем временем акции производителя процессоров AMD снижаются в цене примерно на 1,5% на предторгах. Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщила о том, что Nvidia и AMD согласились платить властям США 15% выручки от продажи своих новых чипов в Китае в обмен на экспортные лицензии.

сша

китай

2025

Новости

