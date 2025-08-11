https://1prime.ru/20250811/gas-860583403.html
Цены на газ в Европе выросли на 1,8%

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника увеличились на 1,8% — до 397,6 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника увеличились на 1,8% — до 397,6 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 389,1 доллара (-0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 397,8 доллара (+1,8%), ценовой минимум - 387,9 доллара (-0,8%). Последние фьючерсы торговались по 397,6 доллара (+1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 390,8 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
