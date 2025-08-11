Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме не подтвердили блокировку звонков в зарубежных мессенджерах
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по информполитке Антон Ткачев ("Новые люди") в беседе с РИА Новости не подтвердил информацию о блокировке звонков в зарубежных мессенджерах, отметив, что "ответов от официальных лиц не было". Ранее в СМИ появилась информация о том, что операторы связи, в частности МТС, МегаФон, Билайн и Tele2 попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. "У меня нет информации по блокировкам. Сбои есть, но точечные, причины действительные не известны. Является ли это ответ на просьбу операторов "большой четверки", сказать не могу, так как ответов от официальных лиц не было", - сказал Ткачев. По его мнению, сама мотивация просьбы, что люди стали пользоваться чаще интернет звонками чем сотовой связью, ведет к непониманию глубины ситуации. "Если заблокируют под данным предлогом звонки на зарубежных площадках, то люди будут так же звонить с помощью российских аналогов или через VPN. Данная мера усложнит жизнь людям и вызовет только возмущение", - добавил депутат. Ткачев считает, что необходим конкурентный подход, а не логика запрета, которая прежде всего показывает слабость перед сложившейся ситуацией. Депутат также отметил противоречие между идеями такого запрета и идеями о развитии отечественного мессенджера МАХ — через него ведь тоже можно совершать звонки. "Так с чем предлагают бороться – со всеми интернет-звонками и тем самым тормозить развитие отечественного продукта или снова перед нами точечная борьба с иностранными мессенджерами, которая будет решаться с помощью VPN? И если так, то при чём здесь операторы связи? В очередной раз говорю о том, что действовать надо не запретами, а предлагать лучшие условия", - подытожил Ткачев.
технологии, россия, госдума, мтс, мегафон
Технологии, РОССИЯ, Госдума, МТС, Мегафон
16:54 11.08.2025
 
В Госдуме не подтвердили блокировку звонков в зарубежных мессенджерах

Депутат Ткачев не подтвердил информацию о блокировке звонков в зарубежных мессенджерах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк Логотип мессенджера Telegram
 Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по информполитке Антон Ткачев ("Новые люди") в беседе с РИА Новости не подтвердил информацию о блокировке звонков в зарубежных мессенджерах, отметив, что "ответов от официальных лиц не было".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что операторы связи, в частности МТС, МегаФон, Билайн и Tele2 попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах.
"У меня нет информации по блокировкам. Сбои есть, но точечные, причины действительные не известны. Является ли это ответ на просьбу операторов "большой четверки", сказать не могу, так как ответов от официальных лиц не было", - сказал Ткачев.
По его мнению, сама мотивация просьбы, что люди стали пользоваться чаще интернет звонками чем сотовой связью, ведет к непониманию глубины ситуации.
"Если заблокируют под данным предлогом звонки на зарубежных площадках, то люди будут так же звонить с помощью российских аналогов или через VPN. Данная мера усложнит жизнь людям и вызовет только возмущение", - добавил депутат.
Ткачев считает, что необходим конкурентный подход, а не логика запрета, которая прежде всего показывает слабость перед сложившейся ситуацией.
Депутат также отметил противоречие между идеями такого запрета и идеями о развитии отечественного мессенджера МАХ — через него ведь тоже можно совершать звонки.
"Так с чем предлагают бороться – со всеми интернет-звонками и тем самым тормозить развитие отечественного продукта или снова перед нами точечная борьба с иностранными мессенджерами, которая будет решаться с помощью VPN? И если так, то при чём здесь операторы связи? В очередной раз говорю о том, что действовать надо не запретами, а предлагать лучшие условия", - подытожил Ткачев.
Заголовок открываемого материала