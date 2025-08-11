Британская Gemfields продает бренд Faberg Limited за $50 миллионов

https://1prime.ru/20250811/gemfields--860567489.html
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Британская горнодобывающая компания Gemfields продает люксовый бренд Fabergé Limited за 50 миллионов долларов американской инвестиционной компании SMG Capital LLC Сергея Мосунова, следует из пресс-релиза Gemfields. "Gemfields объявляет о подписании соглашения о продаже своей доли в полностью принадлежащем ей культовом люксовом бренде Fabergé Limited компании SMG Capital LLC на общую сумму в 50 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Как поясняет компания, 45 миллионов долларов из общей суммы должны быть выплачены покупателем по завершении сделки, которое ожидается 28 августа 2025 года. Оставшаяся сумма в 5 миллионов долларов подлежит выплате в виде ежеквартальных роялти в размере 8% от выручки Fabergé. Предполагается, что сделка не будет подлежать одобрению регулирующими органами или другим процессам утверждения, уточняется в релизе. "Для меня большая честь стать хранителем выдающегося и всемирно признанного бренда. Уникальное наследие Fabergé, связанное с Россией, Англией, Францией и США, открывает существенные возможности для дальнейшего укрепления ее позиций на мировом рынке предметов роскоши и расширения международного присутствия", - приводит Gemfieds комментарий генерального директора и владельца SMG Capital LLC Сергея Мосунова. Акции Gemfieds в понедельник днем растут в цене на 4,39%, до 5,95 фунта.
