Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британская Gemfields продает бренд Faberg Limited за $50 миллионов - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250811/gemfields--860567489.html
Британская Gemfields продает бренд Faberg Limited за $50 миллионов
Британская Gemfields продает бренд Faberg Limited за $50 миллионов - 11.08.2025, ПРАЙМ
Британская Gemfields продает бренд Faberg Limited за $50 миллионов
Британская горнодобывающая компания Gemfields продает люксовый бренд Fabergé Limited за 50 миллионов долларов американской инвестиционной компании SMG Capital... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T14:03+0300
2025-08-11T14:03+0300
бизнес
мировая экономика
англия
франция
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859687100_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1b00294aa51de678b3c2fff024878a01.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Британская горнодобывающая компания Gemfields продает люксовый бренд Fabergé Limited за 50 миллионов долларов американской инвестиционной компании SMG Capital LLC Сергея Мосунова, следует из пресс-релиза Gemfields. "Gemfields объявляет о подписании соглашения о продаже своей доли в полностью принадлежащем ей культовом люксовом бренде Fabergé Limited компании SMG Capital LLC на общую сумму в 50 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Как поясняет компания, 45 миллионов долларов из общей суммы должны быть выплачены покупателем по завершении сделки, которое ожидается 28 августа 2025 года. Оставшаяся сумма в 5 миллионов долларов подлежит выплате в виде ежеквартальных роялти в размере 8% от выручки Fabergé. Предполагается, что сделка не будет подлежать одобрению регулирующими органами или другим процессам утверждения, уточняется в релизе. "Для меня большая честь стать хранителем выдающегося и всемирно признанного бренда. Уникальное наследие Fabergé, связанное с Россией, Англией, Францией и США, открывает существенные возможности для дальнейшего укрепления ее позиций на мировом рынке предметов роскоши и расширения международного присутствия", - приводит Gemfieds комментарий генерального директора и владельца SMG Capital LLC Сергея Мосунова. Акции Gemfieds в понедельник днем растут в цене на 4,39%, до 5,95 фунта.
https://1prime.ru/20250811/ft-860563514.html
англия
франция
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859687100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f980c6aea89851f7dae0ad0218078ef0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, англия, франция, сша
Бизнес, Мировая экономика, Англия, ФРАНЦИЯ, США
14:03 11.08.2025
 
Британская Gemfields продает бренд Faberg Limited за $50 миллионов

Британская Gemfields продает бренд Faberg Limited за $50 миллионов компании из США

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Британская горнодобывающая компания Gemfields продает люксовый бренд Fabergé Limited за 50 миллионов долларов американской инвестиционной компании SMG Capital LLC Сергея Мосунова, следует из пресс-релиза Gemfields.
"Gemfields объявляет о подписании соглашения о продаже своей доли в полностью принадлежащем ей культовом люксовом бренде Fabergé Limited компании SMG Capital LLC на общую сумму в 50 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Как поясняет компания, 45 миллионов долларов из общей суммы должны быть выплачены покупателем по завершении сделки, которое ожидается 28 августа 2025 года. Оставшаяся сумма в 5 миллионов долларов подлежит выплате в виде ежеквартальных роялти в размере 8% от выручки Fabergé.
Предполагается, что сделка не будет подлежать одобрению регулирующими органами или другим процессам утверждения, уточняется в релизе.
"Для меня большая честь стать хранителем выдающегося и всемирно признанного бренда. Уникальное наследие Fabergé, связанное с Россией, Англией, Францией и США, открывает существенные возможности для дальнейшего укрепления ее позиций на мировом рынке предметов роскоши и расширения международного присутствия", - приводит Gemfieds комментарий генерального директора и владельца SMG Capital LLC Сергея Мосунова.
Акции Gemfieds в понедельник днем растут в цене на 4,39%, до 5,95 фунта.
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Итальянская Fincantieri подала в суд на "дочку" компании США
12:13
 
БизнесМировая экономикаАнглияФРАНЦИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала