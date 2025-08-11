https://1prime.ru/20250811/germanija-860545262.html

В Германии призвали Мерца наладить контакт с Путиным

БЕРЛИН, 11 авг - ПРАЙМ. Германии не следует жаловаться на то, что мирное урегулирование проходит без её прямого участия, так как канцлер Фридрих Мерц даже не попытался наладить контакт и созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. "Я, к примеру, ожидал бы от федерального канцлера Мерца - который, между прочим, уже полгода находится в должности - что он наконец установит контакт с Владимиром Путиным, хотя бы поговорит с ним по телефону и попробует найти решение таким дипломатическим средством", - сказал он в интервью телеканалу ZDF. Германии для участия в мирном диалоге необходима была не воинственная риторика в стиле министра обороны Бориса Писториуса, а активное и деятельное участие, считает Крупалла. "Мы жалуемся, что нам не дают права голоса. Ну а почему, собственно? Да потому, что мы и сами не хотим активно вовлекаться", - ответил политик на недавние заявления Мерца о том, что Германия и Европа должны участвовать в диалоге об окончании конфликта на Украине. Крупалла подчеркнул, что необходимо идти на компромиссы, "которые могут не нравиться", но альтернативой которым будет продолжение войны. К таким компромиссам он отнёс территориальные потери для Украины. "Хотим ли мы, как того желают некоторые, сражаться до тех пор, пока Россия не будет повержена? Думаем ли мы всерьёз, что сможем повергнуть самую крупную ядерную державу мира и выиграть эту войну, которая к тому же не является нашей?" - добавил он. Политик подчеркнул, что сам лично не считает Россию врагом, в отличие от министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, который заявлял, что РФ всегда будет оставаться "врагом" Германии. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

2025

