"Противостоять миру": в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева - 11.08.2025
"Противостоять миру": в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева
Страны Европы вместе с Украиной намерены помешать миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Die Zeit.
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Страны Европы вместе с Украиной намерены помешать миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Die Zeit."И Украина, и Германия, и остальная Европа будут открыто противостоять Трампу, даже действовать вопреки воле американцев", - сказано в статье.Отмечается, что в скором времени страны откажутся идти по пути компромиссов. Ко всему прочему, до сих пор неясно, готова ли администрация главы Белого дома учитывать европейские требования и украинский отказ территориальным уступкам.В газете подчеркнули, если американский лидер проигнорирует озабоченности и требования киевского режима и его союзников в Европе, трансатлантический кризис вернется с удвоенной силой.
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Страны Европы вместе с Украиной намерены помешать миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Die Zeit.
"И Украина, и Германия, и остальная Европа будут открыто противостоять Трампу, даже действовать вопреки воле американцев", - сказано в статье.
Отмечается, что в скором времени страны откажутся идти по пути компромиссов. Ко всему прочему, до сих пор неясно, готова ли администрация главы Белого дома учитывать европейские требования и украинский отказ территориальным уступкам.
В газете подчеркнули, если американский лидер проигнорирует озабоченности и требования киевского режима и его союзников в Европе, трансатлантический кризис вернется с удвоенной силой.
ЕС и Украина не заинтересованы в переговорах России и США, заявил Карасин
