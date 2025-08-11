https://1prime.ru/20250811/germaniya-860551157.html
"Противостоять миру": в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева
"Противостоять миру": в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева - 11.08.2025
"Противостоять миру": в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева
Страны Европы вместе с Украиной намерены помешать миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Die Zeit. | 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Страны Европы вместе с Украиной намерены помешать миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Die Zeit."И Украина, и Германия, и остальная Европа будут открыто противостоять Трампу, даже действовать вопреки воле американцев", - сказано в статье.Отмечается, что в скором времени страны откажутся идти по пути компромиссов. Ко всему прочему, до сих пор неясно, готова ли администрация главы Белого дома учитывать европейские требования и украинский отказ территориальным уступкам.В газете подчеркнули, если американский лидер проигнорирует озабоченности и требования киевского режима и его союзников в Европе, трансатлантический кризис вернется с удвоенной силой.
