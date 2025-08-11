Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11.08.2025
Мощности Ловозерского ГОК в Мурманской области увеличат к 2030 году
Мощности Ловозерского горно-обогатительного комбината ("Ловозерский ГОК", предприятие горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом") в Мурманской области по... | 11.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Мощности Ловозерского горно-обогатительного комбината ("Ловозерский ГОК", предприятие горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом") в Мурманской области по добыче редкоземельных металлов в виде лопаритового концентрата планируется увеличить к 2030 году до 12 тысяч тонн, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "В настоящее время в России добывается сырье РЗМ в виде лопаритового концентрата на ООО "Ловозерский ГОК" (Мурманская область). Под непосредственным управлением АО "Росатом Недра" планируется реализация проекта по модернизации производственных мощностей до 12000 тонн лопаритового концентрата к 2030 году", — рассказали в ведомстве. В конце февраля Минпромторг РФ сообщал, что подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других регионах. Сегодня в России уже разрабатываются 24 ключевые производственные цепочки по редкоземельным металлам и их соединениям. Строятся предприятия полного цикла - от добычи сырья до выпуска высокотехнологичной продукции. "Ловозерский ГОК" является единственным горнодобывающим предприятием в России, которое добывает и обогащает руду редкоземельных металлов – лопарит. Лопаритовый концентрат предприятие поставляет в ОАО "Соликамский магниевый завод", где из него извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов.
02:39 11.08.2025
 
Мощности Ловозерского ГОК в Мурманской области увеличат к 2030 году

Мощности Ловозерского ГОК в Мурманской области планируют увеличить до 12 тысяч тонн РЗМ

МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Мощности Ловозерского горно-обогатительного комбината ("Ловозерский ГОК", предприятие горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом") в Мурманской области по добыче редкоземельных металлов в виде лопаритового концентрата планируется увеличить к 2030 году до 12 тысяч тонн, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"В настоящее время в России добывается сырье РЗМ в виде лопаритового концентрата на ООО "Ловозерский ГОК" (Мурманская область). Под непосредственным управлением АО "Росатом Недра" планируется реализация проекта по модернизации производственных мощностей до 12000 тонн лопаритового концентрата к 2030 году", — рассказали в ведомстве.
В конце февраля Минпромторг РФ сообщал, что подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других регионах. Сегодня в России уже разрабатываются 24 ключевые производственные цепочки по редкоземельным металлам и их соединениям. Строятся предприятия полного цикла - от добычи сырья до выпуска высокотехнологичной продукции.
"Ловозерский ГОК" является единственным горнодобывающим предприятием в России, которое добывает и обогащает руду редкоземельных металлов – лопарит. Лопаритовый концентрат предприятие поставляет в ОАО "Соликамский магниевый завод", где из него извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов.
 
ЭнергетикаЭкономикаПромышленностьРФИркутская областьЯКУТИЯРосатомМинпромторгСоликамский магниевый завод
 
 
