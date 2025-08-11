Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не будут облагать пошлинами ввозимое золото - 11.08.2025
США не будут облагать пошлинами ввозимое золото
США не будут облагать пошлинами ввозимое золото
2025-08-11T23:45+0300
2025-08-11T23:45+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
золото
ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что американские власти не станут облагать пошлинами ввозимое в страну золото. "Заявление от Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки: золото не будет облагаться пошлиной", - говорится в публикации на официальной странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social. Сообщение от американского лидера последовало после постановления погранично-таможенной службы США, которая ранее оповестила о том, что импорт золотых слитков из Швейцарии будет облагаться пошлинами в размере 39%.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп, золото
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, золото
23:45 11.08.2025
 
США не будут облагать пошлинами ввозимое золото

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИСлитки золота на транспортной ленте
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что американские власти не станут облагать пошлинами ввозимое в страну золото.
"Заявление от Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки: золото не будет облагаться пошлиной", - говорится в публикации на официальной странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social.
Сообщение от американского лидера последовало после постановления погранично-таможенной службы США, которая ранее оповестила о том, что импорт золотых слитков из Швейцарии будет облагаться пошлинами в размере 39%.
Золото, слитки
Цена на золото достигла нового рекорда
8 августа, 07:49
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд Трампзолото
 
 
