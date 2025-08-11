https://1prime.ru/20250811/gold-860586618.html

США не будут облагать пошлинами ввозимое золото

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что американские власти не станут облагать пошлинами ввозимое в страну золото. | 11.08.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что американские власти не станут облагать пошлинами ввозимое в страну золото. "Заявление от Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки: золото не будет облагаться пошлиной", - говорится в публикации на официальной странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social. Сообщение от американского лидера последовало после постановления погранично-таможенной службы США, которая ранее оповестила о том, что импорт золотых слитков из Швейцарии будет облагаться пошлинами в размере 39%.

