США не будут облагать пошлинами ввозимое золото
США не будут облагать пошлинами ввозимое золото - 11.08.2025, ПРАЙМ
США не будут облагать пошлинами ввозимое золото
Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что американские власти не станут облагать пошлинами ввозимое в страну золото. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T23:45+0300
2025-08-11T23:45+0300
2025-08-11T23:45+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
золото
ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что американские власти не станут облагать пошлинами ввозимое в страну золото. "Заявление от Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки: золото не будет облагаться пошлиной", - говорится в публикации на официальной странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social. Сообщение от американского лидера последовало после постановления погранично-таможенной службы США, которая ранее оповестила о том, что импорт золотых слитков из Швейцарии будет облагаться пошлинами в размере 39%.
сша
США не будут облагать пошлинами ввозимое золото
ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что американские власти не станут облагать пошлинами ввозимое в страну золото.
"Заявление от Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки: золото не будет облагаться пошлиной", - говорится в публикации на официальной странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social.
Сообщение от американского лидера последовало после постановления погранично-таможенной службы США, которая ранее оповестила о том, что импорт золотых слитков из Швейцарии будет облагаться пошлинами в размере 39%.
