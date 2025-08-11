https://1prime.ru/20250811/gosduma-860546310.html
В Госдуму внесут проект об увеличении отпуска для предпенсионеров
2025-08-11T04:22+0300
2025-08-11T04:22+0300
2025-08-11T04:22+0300
сергей миронов
дмитрий гусев
госдума
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить отпуск для предпенсионеров на семь дней, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Данным законопроектом предлагается закрепить предоставление отпуска для предпенсионеров, то есть работников, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста, в частности, предусмотреть срок отпуска в 35 календарных дней", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в настоящий момент Трудовой кодекс предусматривает дополнительные дни отпуска для инвалидов, и проектом предлагается распространить это право на работников, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно.
"В стране свыше 7 миллионов предпенсионеров. Это огромный кадровый потенциал, к которому надо внимательно и бережно относиться. Убежден, что дополнительные дни отдыха благоприятно скажутся на трудовой активности и состоянии здоровья этой категории работников", - добавил лидер партии.
Гусев, комментируя инициативу, рассказал, что предпенсионеры стоят на пороге нового этапа жизни, и авторы проекта хотят, чтобы этот переход был комфортным.
"Чтобы они чувствовали, что государство ценит их вклад. Дополнительные дни отпуска — возможность больше времени посвятить себе, семье, здоровью. Это наш способ сказать: вы важны, и мы заботимся о вас", - сказал он.
В Госдуму внесут проект об увеличении отпуска для предпенсионеров на семь дней
