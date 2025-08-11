https://1prime.ru/20250811/grazhdanstvo-860555852.html

В России расширили список оснований для лишения приобретенного гражданства

В России в понедельник, 11 августа, вступил в силу закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, сообщается на сайте Госдумы.

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. В России в понедельник, 11 августа, вступил в силу закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, сообщается на сайте Госдумы. "Сегодня, 11 августа, вступает в силу федеральный закон, который расширяет перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации. Документ был подготовлен по инициативе депутатов, принят Государственной Думой 17 июля, а 31 июля – подписан президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в сообщении. Число оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ теперь превышает 80, среди которых: убийство, развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, в отношении двух или более лиц; вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего; организация занятия проституцией, совершенная с применением насилия или с угрозой его применения, либо с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних; изнасилование, совершенное группой лиц, либо по предварительному сговору или организованной группой. Кроме того, в перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ входят: публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ; сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной организацией; оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности нашей страны; публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства; неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также экстремистских организаций; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов; организация незаконной миграции; любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности и другие. В сообщении подчеркивается, что закон не коснется граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Крыму и Севастополе. Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, с принятием закона повысится защита института гражданства РФ. По его словам, те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к отечественной культуре и вере. "Каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать Российскую Федерацию. А те же, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны", - добавлял он.

