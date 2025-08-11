Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Григоренко рассказал о перезагрузке портала "Госуслуги" - 11.08.2025, ПРАЙМ
Григоренко рассказал о перезагрузке портала "Госуслуги"
Григоренко рассказал о перезагрузке портала "Госуслуги" - 11.08.2025, ПРАЙМ
Григоренко рассказал о перезагрузке портала "Госуслуги"
Портал "Госуслуги" сейчас проходит перезагрузку - идет переход от разрозненных сервисов к комплексным сервисам и услугам, оказываемым по принципу "жизненные... | 11.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" сейчас проходит перезагрузку - идет переход от разрозненных сервисов к комплексным сервисам и услугам, оказываемым по принципу "жизненные ситуации", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Сейчас госуслуги проходят перезагрузку. Так, от разрозненных сервисов мы переходим к комплексным решениям и оказанию услуг по принципу "жизненных ситуаций". Внедрены строгие стандарты качества госуслуг. А для самих ведомств и регионов разработаны инструменты, кратно упрощающие запуск сервисов как на федеральном, так и региональном уровне. Это и аналитика, и конструктор услуг, и дашборды", - сообщил Григоренко, его слова передает аппарат. Он также отметил, что в настоящее время за каждой услугой закреплен куратор - то есть пользователь будет знать, кто отвечает за развитие услуги и ее качество. Кураторы назначены для 725 федеральных и более чем для 4 500 региональных услуг. Ответственные для 100% услуг будут определены до конца текущего года - всего на портале доступно порядка 1 600 федеральных услуг и сервисов. Как указали в аппарате, в обязанности кураторов входит работа с обратной связью граждан, развитие клиентского сервиса, устранение системных сбоев или ошибок. "Услуги, оказываемые быстро, без лишних посещений ведомств и преимущественно онлайн – стали привычным стандартом. До конца 2030 года 99% массовых социально значимых услуг должны оказываться в электронном виде. А не менее 100 услуг в проактивном формате или онлайн: в момент обращения или при наступлении события в жизни человека", - добавили в аппарате.
09:35 11.08.2025
 
Григоренко рассказал о перезагрузке портала "Госуслуги"

Вице-премьер Григоренко: портал "Госуслуги" переходит к комплексным сервисам

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" сейчас проходит перезагрузку - идет переход от разрозненных сервисов к комплексным сервисам и услугам, оказываемым по принципу "жизненные ситуации", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Сейчас госуслуги проходят перезагрузку. Так, от разрозненных сервисов мы переходим к комплексным решениям и оказанию услуг по принципу "жизненных ситуаций". Внедрены строгие стандарты качества госуслуг. А для самих ведомств и регионов разработаны инструменты, кратно упрощающие запуск сервисов как на федеральном, так и региональном уровне. Это и аналитика, и конструктор услуг, и дашборды", - сообщил Григоренко, его слова передает аппарат.
Он также отметил, что в настоящее время за каждой услугой закреплен куратор - то есть пользователь будет знать, кто отвечает за развитие услуги и ее качество.
Кураторы назначены для 725 федеральных и более чем для 4 500 региональных услуг. Ответственные для 100% услуг будут определены до конца текущего года - всего на портале доступно порядка 1 600 федеральных услуг и сервисов. Как указали в аппарате, в обязанности кураторов входит работа с обратной связью граждан, развитие клиентского сервиса, устранение системных сбоев или ошибок.
"Услуги, оказываемые быстро, без лишних посещений ведомств и преимущественно онлайн – стали привычным стандартом. До конца 2030 года 99% массовых социально значимых услуг должны оказываться в электронном виде. А не менее 100 услуг в проактивном формате или онлайн: в момент обращения или при наступлении события в жизни человека", - добавили в аппарате.
